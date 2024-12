Widzowie szturmują kina. Rekordy wszechczasów w USA

To najlepszy wynik frekwencyjny, jaki kiedykolwiek się zdarzył w czasie Święta Dziękczynienia. Od środy 27 listopada do niedzieli 1 grudnia wpływy kin z wyświetlania tylko tych trzech filmów wyniosły na rynku amerykańskim 420 milionów dolarów. Dotychczasowy rekord 315 milionów dolarów należał do "Ralph Breaks the Internet", "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” i "Creed II" z 2018 roku. Ale od czasu pandemii wyniki „Święta Indyka” były marne. W 2023 roku wynosiły zaledwie 125 milionów dolarów z całego rynku, a były wówczas na ekranach m.in. „Igrzyska śmierci” i „Napoleon” Ridleya Scotta.

Amerykańscy eksperci twierdzą, że w tym roku wszedł do kin dobrze skorelowany zestaw filmów. „Vaiana 2” adresowana jest do całych rodzin, „Wicked” głównie do kobiet, a „Gladiator II” do mężczyzn. Początkowo mówiło się o sukcesach pary „Wicked” i „Gladiator II”, na wzór ubiegłorocznego „Barbenheimera” powstał nawet skrót „Glicked”. Tymczasem w ostatnim czasie zaskoczyła „Vaiana 2”, która sama zarobiła 221 mln. To wielki wynik, wystarczy powiedzieć, że pierwsza część filmu niewiele więcej przyniosła w ciągu całego okresu wyświetlania. 117,5 mln dorzucił „Wicked”, 44 mln. „Gladiator”. Trzeba jednak pamiętać, że dla dwóch ostatnich tytułów nie był to weekend premierowy, one miały już wcześniej na swoim koncie pokaźne sumy.

Łączna sprzedaż biletów na te trzy filmy stanowiła 75 proc. wszystkich wpływów. Co ciekawe, raz jeszcze okazało się, że zderzenie potencjalnych wielkich hitów może zadziałać nie przeciw nim, ale na ich korzyść.

Sukcesy kasowe w kinach USA i w Kanadzie

Te wszystkie liczby dotyczą rynku amerykańskiego, a więc USA i Kanady. Dane z rynku światowego są oczywiście jeszcze bardziej imponujące. Np. „Vaiana” w 48 krajach zebrała 165 tys. dolarów, co łącznie daje jej po pierwszym weekendzie 386 mln. Niebywały sukces. „Wicked” po dwóch tygodniach wyświetlania ma na swoim koncie 359 mln z całego świata, a „Gladiator 2” – po trzech tygodniach 320 mln.