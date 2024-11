EnergaCAMERIMAGE 2024: Angelina Jolie zachwyca w Toruniu jako Maria Callas

W głównym konkursie EnergaCAMERIMAGE walczą o Złotą Żabę potęgi. Autorzy i autorki zdjęć głośnych filmów, nierzadko nagradzanych już wcześniej na festiwalach w Cannes, Wenecji, Berlinie. Apple’owska produkcja „Blitz” dopiero jesienią trafiła na imprezy w Londynie, Zurichu czy Nowym Jorku, na ogół nie zrobiła na widzach dużego wrażenia.

Ale stoi za tym tytułem kilka ważnych nazwisk. Przede wszystkim Steve’a McQueena, twórcy znakomitych dramatów „Głód”, „Wstyd”, laureata Oscarów za „Zniewolonego. 12 Years a Slave”. Ale też firmują ten tytuł absolwent francuskiej La Femis, autor zdjęć Yorick LeSaux oraz aktorka Saoirse Ronan.

EnergaCAMERIMAGE: „Blitz” Steve’a McQueena w Toruniu

Film zaczyna się od fenomenalnych ujęć Londynu w czasie nalotów bombowych w 1940 roku. To jest piekło. Walące się ściany domów, ludzie uciekający spod bomb, umierający we własnych mieszkaniach. McQueen stara się spojrzeć na ogarnięte wojną miasto oczami kobiet. Rita pracuje w fabryce amunicji. Razem z synkiem w czasie nalotów ucieka z domu. W zbitym tłumie próbuje się dostać do metra, które przypominając podziemny schron, zapewniłoby im bezpieczeństwo. Ale w robotniczych dzielnicach metro jest zamknięte. Tłum spanikowanych ludzi naciera na kraty, walcząc, by dano im szansę na przeżycie. Jest tu również dramatyczna scena autentycznej tragedii, jaka wydarzyła się w Londynie w 1940 roku, gdy bomba zniszczyła rury kanalizacyjne i metro zostało zalane wodą.

McQueen przypomina o akcji przesiedleń londyńskich dzieci na wieś. Rita jest samotną matką. Wysyła swojego małego syna razem z tysiącami innych dzieci na prowincję, gdzie ma być bezpieczniejszy. Ale George przy pierwszej okazji wyskakuje z pociągu i wraca do Londynu. Próbuje dotrzeć do domu. Matka, zawiadomiona o jego ucieczce, też rusza na poszukiwania. To nowe spojrzenie na brytyjską wojnę, która rozłączyła wiele rodzin. Jak mówi Saoirse Ronan, zdarzały się przypadki, gdy dzieci wrastały w nowe środowisko i po kilku latach nie chciały wracać do biologicznych rodziców.