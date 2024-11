Film „Gladiator II”. Wielki rozmach, świetne aktorstwo

Ale całkowicie zagarnia ekran Denzel Washington jako Macrinus. Kolczyki w uszach, złote pierścienie na każdym palcu, grube złote łańcuchy na szyi, spojrzenie, w którym jest zamknięta bolesna, mroczna przeszłość dawnego niewolnika. Konszachty z władzą, wizja własnej potęgi. A do tego lekko zaznaczony w filmie biseksualizm. I tajemnica. Ta rola już niedługo może przynieść Washingtonowi nominację do Oscara.

Czy będzie Oscar dla Ridleya Scotta?

Ridley Scott, który za dwa tygodnie skończy 87 lat, jest fenomenem. W tym wieku zapanować nad planami filmowymi jak w „Napoleonie” czy „Gladiatorze II” to rzecz prawie nie do uwierzenia. Spielberg, Lucas, Coppola wchodzili do kina jako dwudziestolatkowie, on pracował wówczas w BBC, gdzie w końcu wysłano go na kurs reżyserski.

Swój pierwszy film „Pojedynek” wyreżyserował mając lat czterdzieści. Dziś ma na koncie prawie 20 wielkich produkcji: od pięknej opowieści o wolności „Thelma i Luiza”, przez dramat wojenny „Helikopter w ogniu” (ze zdjęciami Sławomira Idziaka) aż do filmu o „Obcym” Przed laty sławna krytyczka Pauline Kael napisała fatalną recenzję z jego kultowego dziś filmu „Łowca androidów”. Zmieszała go z błotem. Scott oprawił sobie te strony gazety i powiesił w swoim biurze. „Przypominają mi, że liczy się tylko jeden krytyk. Ty sam” – mówi. I nie czyta już recenzji.

Pracuje jak w transie. I dobijając do dziewięćdziesiątki nie zamierza zatrzymać się. Za trzy miesiące zaczyna zdjęcia do biograficznej opowieści o Bee Gees, jak sam zapewnia ma w planie kolejne projekty, m.in. trzecią część „Gladiatora”. Ale na razie podarował widzom opowieść o Lucjuszu. I wydaje się, że zbliżający się sezon nagród przyniesie mu sporo satysfakcji. A może Ridley Scott, czterokrotnie dotąd nominowany za reżyserię do Oscara, wreszcie odbierze swoją pierwszą statuetkę?