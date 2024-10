„Napad” na Netfliksie i mroczne lat dziewięćdziesiąte

Są w jakiś sposób podobni do siebie. Oboje samotni, kiedyś próbowali ratować swoje prywatne życie, ale ich wysiłki okazały się próżne. „Tacy jesteśmy niewystarczający” – mówi Gadacz do dziewczyny. Ale metody działania mają inne.

„Napad” to gra z trzema przestępcami

„Napad” to gra między milicyjnym wygą a trzema przestępcami, jednak wątki kryminalne to nie wszystko, co widz znajdzie w filmie. Gazda pokazuje Polskę po transformacji. Świat, w którym nie ma żadnych reguł.

– Moje pokolenie młodość przeżywało w latach 90. – mówi reżyser. – I nie miało do tego nowego świata żadnej instrukcji obsługi. A nagle usłyszeliśmy: „Weźcie sprawy w swoje ręce”. Dziś tamten czas mitologizujemy: rodził się kapitalizm, narastała tzw. wolność, było fajnie, kolorowo, świetna muzyka. Ale to nostalgiczna pułapka. Warto na tamte lata spojrzeć z krytycznego dystansu.

Warszawa z początku transformacji po PRL

W „Napadzie” jest dużo brudu. Były major nie ukrywa, że należy do starego świata. Wykorzystuje sprawdzone metody. Prze do celu. „Powiesz mi, jaki masz plan?” – pyta Kieszonka, gdy idą przesłuchać psycholożkę zasłaniającą się tajemnicą zawodową. „Nie spodoba ci się” – odpowiada Gadacz. I użyje brudnej metody.



Transformacja nie zmieniła ludzi w aniołów. Każdy ma tu swoją tajemnicę. Zawiść, walka o wpływy oraz szantaż są na porządku dziennym. Nawet Kieszonka będzie musiała temu ulec.