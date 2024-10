Rekomendacje filmowe: Kandydaci do Oscara z Polski i Norwegii oraz hit Watchoutu

Wyk.: Sofia Berezovska, Anastasia Karpenko, Roman Lutskyi

Po świetnym debiucie „Chleb i sól” Damian Kocur poszedł za ciosem i bardzo szybko zrealizował kolejny projekt. „Pod wulkanem” to film, którego twórcy mierzą się z dramatem wojny. Ale nie tej z pierwszej linii frontu. Bohaterowie Kocura ojciec, dwoje jego dzieci i nowa partnerka spędzają urlop na Teneryfie. Ale gdy mają wrócić do Kijowa, ich samolot nie odlatuje. Jest 24 lutego 2022 roku. Ukraińcy w jednej chwili z turystów zamieniają się w uchodźców. Co mają robić? Jakie decyzje podjąć? Nastolatka Sonia spotyka młodego Afrykanina. Uchodźcę, samotnego chłopaka, który stara się jakoś w Hiszpanii przeżyć, ale siły dodają mu tylko telefony do matki. Mężczyzna decyduje się wrócić do Ukrainy i walczyć, kobieta z dziećmi wylądują w Polsce. Czy „Pod wulkanem” przekonuje? Mam wrażenie, że jest tu jednak trochę uproszczeń, a najciekawsza byłaby druga część tej opowieści. Co dzieje się z tymi ludźmi dzisiaj, po 2,5 roku? Jak żyją? Jaki stosunek mają do nich Polacy dzisiaj?

Polska komisja Oscarowa spośród dziesięciu zgłoszonych przez producentów propozycji właśnie „Pod wulkanem” wybrała jako polskiego kandydata do Oscara. Film ma blisko 90 konkurentów. Krótka lista złożona z 15 tytułów, które będą brały udział w dalszej rywalizacji o nominacje zostanie ogłoszona w połowie grudnia.