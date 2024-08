„Bettlejuice, Beetlejuce” rzeczywiście powala swoją wyobraźnią. Każda scena jest tu porywająca, ekran wypełnia galeria niekonwencjonalnych postaci, stworów, duchów, piekielnych urządzeń. Bohaterowie przekraczają granice świata realnego i świata zmarłych.

Burton bawi się kinem, ale czy wszystko mu wyszło? Nie. Pierwsza część filmu dłuży się, wypełniona efektami specjalnymi zaczyna nudzić. Rekompensuje wszystko druga część, tu jest już opowieść o uczuciach: tych szczerych i pięknych, ale też interesownych. Jest historia miłości matki do córki, jest refleksja na temat odchodzenia najbliższych. Wszystko, oczywiście, przepuszczone przez wyobraźnię Tima Burtona.

– Nie wiem, co jest normalne, a co nienormalne. Co jasne, a co ciemne. Ten rodzaj myślenia jest mi całkowicie obcy. Nigdy nie próbuję się zastanawiać, kim jestem ani jaki jestem. To prowadzi prostą drogą do gabinetu psychoanalityka, czyli do uzależnienia i wydawania mnóstwa pieniędzy. Ja po prostu robię to, co mi dyktują serce i wyobraźnia – mówi Burton.

A zapytany na konferencji prasowej, czy będzie trzecia część „Beetlejuice”, odpowiada: Drugą udało nam się zrobić po 35 latach. To trzecią musiałbym nakręcić po setce. Chyba niemożliwe. A zresztą kto wie? Medycyna czyni postępy…