Rekomendacje filmowe. Lato w stylu science - fiction

To nie jest film łatwy i przyjemny, ale niespełna czterdziestoletnia Kitty Green, która już wcześniej zrobiła ciekawą „Asystentkę” z pewnością jest reżyserką, którą warto obserwować.

Ciche miejsce. Dzień pierwszy

Reż.: Michael Sarnoski

Wyk.: Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff

W 2018 roiku na ekrany wszedł horror „Ciche miejsce” Johna Krasinskiego. Rodzina Abbotów była w nim zmuszona do życia w swoim podmiejskim domu na północy Stanu Nowy Jork, w świecie opanowanym przez potwory polujące na ludzi. Ta historia znalazła swoją kontynuację w „Cichym miejscu 2” w 2021 roku. Teraz Michael Sarnoski proponuje film, który wraca do tamtych wątków. To dystopia, science-fiction i horror jednocześnie. Sam, grana przez Lupitę Nyong'o, wraca do Nowego Jorku, gdzie się urodziła. Marzy o kawałku ulubionej pizzy. Jednak to, co zastaje dalekie jest od miejsca, które kiedyś opuściła. Każda chwila może przynieść śmierć. W towarzystwie nieznajomego mężczyzny i jego kota wyrusza w podróż przez zniszczony, groźny Nowy Jork. Michael Sarnoski umiejętnie buduje napięcie, Lupita Nyong'o nie nie zawodzi tworząc postać niejednowymiarową. Fani filmu Kosińskiego nie powinni się czuć zawiedzeni.