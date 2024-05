Ukraina chce, by NATO zestrzeliwało rosyjskie rakiety. Jest reakcja MSZ

Prezydent Wołodymyr Zełenski i szef MSZ Dmytro Kułeba publicznie zaapelowali do zachodnich sojuszników, by rozważyli zestrzeliwanie rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy. Do propozycji ukraińskich władz odniósł się rzecznik MSZ Paweł Wroński.