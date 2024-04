On sam udzielił wywiadu internetowej telewizji dziennika „The Guardian”. W filmie widzimy twardziela z mocnym akcentem z przedmieścia, w telewizyjnym studio przemówił delikatny mężczyzna, który przekonywał, że heroina to straszny narkotyk, że nie panował nad swoim życiem, przez dekadę nosił krzyż odpowiedzialności za śmierć Amy, a jest to niesprawiedliwe i chciałby nawiązać kontakt z ojcem byłej żony.

„Back to Black. Historia Amy Winehouse”. Zwiastun filmu

W filmie jest zresztą więzienna scena, gdy Blake po spotkaniach z psychologiem oświadczył, że Amy i on, źle na siebie działają, robią sobie krzywdę, dlatego chce zacząć nowe życie. I zaczął. Ma kolejną żonę i dwójkę dzieci. Amy nie dała rady. My możemy wzruszyć się filmem delikatnym na tle życia i faktów, zaś prawdziwa biografia powinna być ostrzeżeniem – przede wszystkim dla rodziców, zwłaszcza gdy zaczynają demolować świat swoich dzieci. Odchodząc od nich, bądź będąc każdego dnia. Bo przemysłu filmowego, który ostatnio lubi buszować jak hieny w grobach dramatycznie zmarłych gwiazd pop, nie powstrzyma nikt. My to buszowanie chcemy, zresztą, oglądać. Dlatego po sukcesie filmowych biografii Queen, Elvisa Presleya i Amy, czekają nas kolejne próby wyciągania artystów z cmentarza. W tym historia Michaela Jacksona, wampira pop i ofiary wampira-ojca. Jednak zamiast thrillera powstanie pewnie hollywoodzka bajka, bo nad filmem „Michael”, tak jak nad „Black To Black”, czuwają ukochani rodzice.



Tymczasem 17 maja ukaże się ścieżka dźwiękowa do filmu. Album będzie zawierał po trzy utwory z albumów "Frank" i "Back to Black". Pozostałych pięć kompozycji to songi artystek cytowanych w filmie, które wywarły wpływ na Amy Winehouse: The Shangri-Las, Billie Holiday, Minnie Riperton, Dinah Washington i Sarah Vaughan. Premierą będzie "Song For Amy" Nicka Cave’a, który stracił dwóch synów.