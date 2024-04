Europejska premiera „Treasure” z udziałem reżyserki i twórców na otwarcie Mastercard OFF CAMERA 2024

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA 2024

To ekranizacja autobiograficznej powieści Lily Brett, w której Lena Dunham wciela się w rolę dziennikarki muzycznej Ruth, wyruszającej wraz z ojcem ocalonym z Holokaustu (Stephen Fry), w emocjonującą podróż z Nowego Jorku do Polski, by odnaleźć żydowskie korzenie swojej rodziny. Ich pełna wzruszeń trasa wiedzie przez Warszawę, Łódź, Kraków aż do Auschwitz-Birkenau. Pokaz specjalny filmu odbędzie się 26 kwietnia 2024 r.

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA 2024 startuje już za niespełna trzy tygodnie. W związku z tym organizatorzy zdradzają coraz więcej szczegółów. Filmem otwarcia tegorocznej edycji będzie niemiecko-francuska produkcja „Treasure”, do której zdjęcia w głównej mierze były realizowane w Polsce. W główne role wcielają się Lena Dunham i Stephen Fry. Na ekranie zobaczymy także Zbigniewa Zamachowskiego, Tomasza Włosoka i Sandrę Drzymalską. Muzykę do filmu stworzył zaś duet: Antoni Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa.

Film niemieckiej reżyserki Julii von Heinz jest oparty na prawdziwej historii opisanej w bestsellerowej autobiograficznej powieści przez Lily Brett. Zainteresowała się nią gwiazda serialu „Dziewczyny” Lena Dunham i to do tego stopnia, że nie tylko wciela się tu w jedną z dwóch głównych ról, ale jest także producentką filmu.

Gra ona dziennikarkę muzyczną Ruth, która niedługo po upadku żelaznej kurtyny odbywa u boku ojca (w tej roli znany brytyjski aktor Stephen Fry) podróż z Nowego Jorku do Polski śladami jego żydowskich korzeni. Dla ocalałego z Holokaustu mężczyzny to powrót po latach do miejsc, jakie zdecydował się opuścić po II wojnie światowej. Pełna emocji i wzruszeń droga prowadzi przez Warszawę, Łódź, Kraków aż do miejsca, z którym związane są najbardziej bolesne wspomnienia Edka, czyli obozu Auschwitz-Birkenau.