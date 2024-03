EnergaCAMERIMAGE 2024: Nagroda dla Eda Lachmana

Do listopadowego festiwalu EnergaCamerimage jeszcze daleko, ale już znany jest tegoroczny laureat nagrody za całokształt twórczości. To znaczące w świecie ludzi kamery wyróżnienie odbierze w Toruniu Ed Lachman.

Ed Lachman trzy razy nominowany do Oscara

Znakomity, amerykański autor filmowych zdjęć w swojej twórczości zawsze inspirował się malarstwem i fotografią, czerpał też wzorce z kina europejskiego. W swojej karierze pracował z wieloma znaczącymi reżyserami. Nie interesowały go wielkie blockbustery, współtworzył filmy artystyczne. Za swoją pracę dostał trzy nominacje do Oscara – za zdjęcia do „Daleko od nieba” (2003), „Carol” (2016) oraz w tym roku – do „Hrabiego”. W Toruniu zdobył już wcześniej zdobył Złotą Żabę, dwie Srebrne Żaby i jedną Brązową.

Edward Lachman urodził się 31 marca 1946 roku w Morristown, w stanie New Jersey. Jego dziadek ze strony matki w latach 20. XX wieku prowadził sieć teatrów wodewilowych, przeobrażonych następnie w sale kinowe. Również ojciec Lachmana był dystrybutorem filmowym i kiniarzem.

Lachman zaczął studia na Harwardzie, potem uczył się we Francji, na uniwersytecie w Tours, a wreszcie na uniwersytecie w Ohio.