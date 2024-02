Priscilla

Reż.: Sofia Coppola

Wyk.: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen

„Priscilla” to kolejny po „Elvisie” Baza Luhrmanna film, którego autor wraca do świata króla rocka. I, co ciekawe, za każdym razem filmowcy patrzą na tego niezwykłego artystę oczami drugiej osoby. U Luhrmanna przewodnikiem po świecie Presleya był jego menedżer, Coppola opowiada o żonie Presleya. Najkrócej tę historię można ująć tak: „Gdy poznała Elvisa miała czternaście lat. Pobrali się siedem lat później, Priscilla została matką, jednak nie wytrzymała życia w złotej klatce, w której mąż ją zamknął, sobie jednocześnie dając pełną wolność”.

Akcja „Priscilli” zaczyna się więc w Niemczech, w roku 1959. Elvis jest 24-letnim żołnierzem, który odbywa tam służbę wojskową i zaczyna dopiero zdobywać popularność jako piosenkarz. Dziesięć lat młodsza Priscilla jest pasierbicą Paula Beaulieu, oficera Sił Powietrznych USA stacjonującego w tej samej bazie. Rodzice z lękiem patrzą na jej oczarowanie dorosłym chłopakiem. Jednak trzy lata później godzą się, by zamieszkała z nim w Graceland.

Coppola zrobiła film o miłości, ale też o nieudanym małżeństwie kobiety zamkniętej w złotej klatce. Są w tym filmie narkotyki, rozczarowania, bo król rocka traktuje Priscillę jak swoją własność, do której wraca po kolejnych trasach i koncertach. Są tu chwile szczęścia, gdy w 1968 roku Priscilla rodzi córkę Lisę Marie i ma nadzieję, że dziecko zmieni ich małżeństwo. Ale też kolejne upokorzenia, gdy sławny mąż podróżuje do Hollywood, gdzie wdaje się w kolejne, głośne romanse. A przede wszystkim jest w „Priscilli" potworna samotność, której nie są w stanie złagodzić luksusy wokół. I film Coppoli o uciekającej ze złotej klatki Priscilli, staje się opowieścią o tym, że kobieta zawsze ma prawo do zachowania swojej godności i decydowania o sobie.