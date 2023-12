Dwa polskie dokumenty z szansą na nominację do Oscara

„Skąd dokąd” (angielki tytuł brzmi „In the Rearview”) to dokument Macieja Hameli, który po wybuchu wojny w Ukrainie najpierw woził uciekinierów z wojny z granicy, a potem zapuścił się z kamerą w głąb ogarniętego wojną kraju. Filmował ludzi w państwie ogarniętym wojną i śmiercią. Przerażeni Ukraińcy wsiadają do jego zakurzonego vana, który ma ich zawieźć w bezpieczniejsze miejsce.

Reklama

Samochód staje się czasem ruchomym szpitalem, czasem poczekalnią, czasem miejscem rozmów, wyznań, rozładowywania napięcia. Muzykę napisał Antoni Komasa-Łazarkiewicz, a film powstał w koprodukcji polsko-francusko-ukraińskiej.

Film o Mariupolu na liście filmów z szansą na oscarową nominację

W stawce wyróżnionych tytułów znalazł się też inny dokument o Ukrainie - „20 Days in Mariupol” Mstyslava Chernova. Bohaterami tego filmu są dziennikarze, którzy w oblężonym i atakowanym Mariupolu próbowali dokumentować wojenne tragedie.