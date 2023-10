„Czas krwawego księżyca”

Reż. Martin Scorsese

Wyk.: Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone

Rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej - Osagowie, wypędzeni z własnych terytoriów pod koniec XIX wieku, na mocy układu z rządem trafili na skaliste ziemie nowo powstającego stanu Oklahoma. Gdy okazało się, że jałowa, wydawałoby się, ziemia kryła skarb: ropę naftową, Osagowie stali się nieprawdopodobnie bogaci. Wciąż jednak ich pieniędzmi zarządzali biali pełnomocnicy, a do miasta zaczęły przyjeżdżać chmary mężczyzn, którzy poprzez małżeństwa z dziewczynami Osage chcieli stać się bogaczami.

Tak też w „Czasie krwawego księżyca” zjeżdża do Fairfax Ernest Burkhart. Urządził się już tutaj jego wuj. I właśnie on radzi kuzynowi, by zajął się bogatą, młodą kobietą, która mieszka tylko z matką. Przystojny Ernest osiąga swój cel. Żeni się z Molly, mają trójkę dzieci, żyją w bogactwie i, jak by się wydawało, w miłości. To jednak nie wystarcza ani Ernestowi ani jego wujowi.

W Fairfax wciąż dochodzi do zabójstw, zaczynają też ginąć siostry Molly, umiera jej matka. W końcu i ona, coraz bardziej chora, nie może już podnieść się z łóżka.