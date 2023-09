Nie tylko świnie siedzą w kinie

Dla mnie ten film jest wielkim krzykiem wrażliwego człowieka. Także opowieścią o tym, jak w obliczu tragedii w ludziach rodzi się czasem bezinteresowność i dobro. Ale dziś nie chcę o „Zielonej granicy” pisać więcej. Nie chcę oceniać i narzucać komukolwiek swojego zdania. Radzę tylko jedno: w napiętej sytuacji warto na ten film pójść do kina. Samemu go zobaczyć, przeżyć, mieć na jego temat własną opinię. Proszę nie wierzyć, że „tylko świnie siedzą w kinie”.

Strzępy

Reż.: Beata Dzianowicz

Wyk.: Grzegorz Przybył, Michał Żurawski, Agnieszka Radzikowska

Na świecie powstaje coraz więcej mocnych filmów o ludziach, którzy w starzejących się społeczeństwach muszą zmierzyć się z demencją. Przed dwoma laty „Ojciec” Floriana Zellera przyniósł Oscara Anthony’emu Hopkinsowi. „Strzępy” Beaty Dzianowicz to historia trzypokoleniowej rodziny, w której senior zapada na Alzheimera. Bolesna, poruszająca. Bo Alzheimer degraduje, rodzi w człowieku agresję, systematycznie, po kawałku, zabiera normalność. Ale na Alzheimera choruje cała rodzina. Bo jak żyć z człowiekiem, który najpierw tylko zapomina gdzie położył okulary, ale potem staje się agresywny, zamyka się w sobie, zaczyna egzystować we własnym świecie. Czasem staje się niebezpieczny dla siebie i otoczenia, czasem całkowicie bierny. W „Strzępach” syn czuje się za ojca odpowiedzialny, nie chce oddać go do zakładu. Poświęca swoją pracę, żona i córka odchodzą. Czy wszyscy widzowie uwierzą w zakończenie filmu? Nie wiem, ale jest ono znaczące w naszej rzeczywistości, w której tak naprawdę ani chory na Azheimera człowiek ani jego rodzina nie mogą liczyć na jakąkolwiek systemową, konstruktywną pomoc państwa.

Beata Dzianowicz z zacięciem dokumentalistki obserwuje świat, który rozpada się na kawałki, znakomitą kreację tworzy Grzegorz Przybył, partneruje mu Michał Żurawski jako syn. Przejmujący film, który zapada w widza głęboko.