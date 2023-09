"Kobieta z..." na festiwalu w Wenecji. Inny w świecie bez tolerancji

"Kobieta z..." - film o poszukiwaniu własnej tożsamości

„Kobieta z…” jest opowieścią o poszukiwaniu własnej tożsamości. O człowieku transseksualnym, który pokonując potwornie trudności, dał sobie prawo do bycia sobą. Ale film Szumowskiej i Englerta jest fascynujący również dlatego, że reżyserzy wpisują swoich bohaterów w blisko pół wieku historii Polski. Od siermiężnego socjalizmu, przez strajki Solidarnościowe aż do czasów transformacji. Wszystko to obserwują przez pryzmat życia w małym mieście. Niewielkie mieszkanie, w którym gnieździ się kilka pokoleń, zakład pracy, gdzie nie toleruje się inności, drobne, lewe interesy, także świat po przemianach ustrojowych, który ledwo złapał oddech, a już z powrotem go traci. Strasznie dużo w tym filmie szarości, smutku. Polski, w której kolejne zrywy ku wolności gasi rzeczywistość, a tolerancja przejawia się najwyżej tym, że dawny kolega ośmieli się uścisnąć „inną” na ulicy.

Bardzo dobrze w roli młodej Alicji/Adama i jego żony Izy wypadają Mateusz Więcławek i Bogumiła Bajor. Wielką kreację tworzy jako dojrzała Aniela - Małgorzata Hajewska. Aktorka, nie ulega to wątpliwości, zbierze za tę rolę worek nagród w Polsce i na świecie, ale może ważniejsze jest to, że ma szansę przemówić do serc widzów. Jak zawsze świetna jest Joanna Kulig jako żona, która musi pogodzić się z tym, że najbliższa jej osoba wypadła z tradycyjnej roli, którą dotąd w ich wspólnym życiu spełniała.

„Kobieta z…” Ten tytuł przywodzi na myśl tytuły filmów Andrzeja Wajdy. Marmuru? Żelaza? Już nie. Może raczej z uporu, buntu… Aniela potrzebuje ogromnej siły, by pozwolić sobie na bycie sobą. Ten film portretujący blisko pół wieku polskiej rzeczywistości, może się okazać istotny dla każdego wrażliwego człowieka. Bo czasem łatwiej jest zmienić system gospodarczy niż mentalność ludzi. I tak budzimy się w maksymalnie spolaryzowanym społeczeństwie, które wciąż nie do końca wie, czym jest tolerancja i szacunek dla inności. Aniela Wolny tego nie zmieni. Ale jej upór i determinacja, gdy jako stara kobieta czeka na szpitalnym łóżku na operację zmiany płci, jest godny szacunku.