„Cicha dziewczyna”. Odnaleźć uczucia w milczącym świecie

W „Cichej dziewczynie” pada niewiele słów i dotyczą one niemal wyłącznie codziennych czynności. Stopniowo jednak znaczą one coraz więcej, a przede wszystkim ważne jest to, co pomiędzy słowami, a co kamera pięknie wychwytuje (zasłużona Europejska Nagroda Filmowa operatorska dla Kate McCullough). Widzimy więc, jak stopniowo ociepla się surowa twarz Seána, jak uśmiech Eibhlín nie wynika tylko z grzeczności. A Cáit zaczyna czuć, że jest komuś potrzebna. Co więcej – w ciągu tych kilku tygodni odkryła swoją wartość.

Wakacje jednak się kończą i trzeba wracać do domu i do nowego braciszka. Co będzie dalej – tego „Cicha dziewczyna” nie wyjaśnia, irlandzki reżyser Colm Bairéad w swym zaskakująco dojrzałym debiucie uniknął łatwego happy endu. Zostawia to pytanie bez odpowiedzi, podobnie jak inne: czy z tego, co doświadczyła w czasie wakacji Cáit, jej ojciec wyciągnie wnioski dla siebie. Bardziej skupił się na tym, by uświadomić widzom, jak wielką cenę trzeba płacić, jeśli w porę nie ujawni się skrywanych głęboko uczuć.

„Cicha dziewczyna” trwa zaledwie 90 minut, ale zostaje w pamięci na dłużej. Film nakręcony przez Irlandczyków i z irlandzkimi dialogami jest opowieścią uniwersalną. I jak najbardziej zasłużenie była nominowana do Oscara, otrzymała nagrody na festiwalu w Berlinie i na innych imprezach filmowych.