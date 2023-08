Strajkujący aktorzy nie przyjadą do Wenecji

Inne wyselekcjonowane wcześniej tytuły pozostały w programie festiwalu, ale gwiazdy ich promować nie będą. Zabraknie Brada Pitta, Michaela Fassbendera i Tildy Swinton z „The Killer” Davida Finchera czy Emmy Stone i Willema Dafoe z „Biednych istot” Yorgosa Lanthimosa. W ekipie „Maestro” nie znajdzie się nawet reżyser, jako że Bradley Cooper stanął w tym obrazie po obu stronach kamery.

Walcząca ze studiami gildia aktorów udziela zgody na promowanie filmów producentów niezależnych. Wśród potwierdzonych dotąd uczestników festiwalu są więc Adam Driver z „Ferrari” czy Mads Mikkelsen z duńskiego filmu „The Promised Land”. Zgodę na promocję uzyskała też „Priscilla” Sofii Coppoli, tu jednak brakuje głośnych nazwisk wykonawców. Bez szumu wokół filmu i wywiadów nie ma reklamy, ale przecież festiwal to przede wszystkim święto sztuki i artystycznego kina. – Przemysł kuleje, ale kino nie – twierdzi Barbera.

Program tegorocznej Mostry jest rzeczywiście imponujący. W konkursie znalazły się nowe filmy weteranów. Michael Mann pokaże „Ferrari”, David Fincher „The Killer”. O Złotego Lwa będą walczyły m.in. francuskie: „Dog Man” Luca Bessona, „La Bête” Bertranda Bonello, „Hors-Saison” Stéphane’a Brizé. Liczną reprezentację ma kino włoskie. Poza filmem otwarcia będą je reprezentowali Matteo Garrone („Io Capitano”), Saverio Costanzo („Finalmente L’Alba”), Giorgio Diritti („Lubo”), Stefano Sollima („Adagio”). Będą też nowe produkcje Ryusuke Hamaguchiego („Evil Does Not Exist”), Pabla Larraina („El Conde”), Michela Franco („Memory”). No i dwa filmy polskie: „Zielona granica” Agnieszki Holland oraz „Kobieta z…” Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta.

Dwaj starzy mistrzowie

Poza konkursem nowe filmy pokażą dwaj starzy mistrzowie – Woody Allen i Roman Polański. Ich nazwiska w ostatnim czasie budzą kontrowersje, bo ciągną się za nimi niezakończone sprawy o molestowanie nieletnich dziewczynek. Ale Antonio Barbera oddziela życie od sztuki.

– Polański to jeden z największych żyjących mistrzów kina europejskiego – mówi. – Popełnił 50 lat temu kardynalne błędy, ale nie jestem sędzią wydającym wyroki. Jako krytyk filmowy oceniam jakość filmów, choć oczywiście rozumiem złożoność sytuacji.