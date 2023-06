„Wszystko o moim starym”, „Chłopiec z niebios”, "Pamfir". Na co do kina w ten weekend?

"Wszystko o moim starym"

Reż.: Laura Teruso

Reklama

Wyk; Robert De Niro, Leslie Bibb, Kim Cattrall

Robert De Niro i dość schematyczna, nierówna komedia? Ano, wyraźnie może się tak zdarzyć. We „Wszystko o moim starym” jeden z ulubionych aktorów Martina Scorsese gra starego fryzjera, którego syn właśnie zamierza się ożenić i chciałby wręczyć swojej wybrance pierścionek zaręczynowy należący kiedyś do jego matki. Jednak ojciec stawia warunek. Chce poznać przyszłych teściów syna, zobaczyć w jaką rodzinę wchodzi. A jest to rodzina z wysokiej półki. Matka Ellie jest senatorem, ojciec właścicielem elitarnego country-clubu.

Film zbudowany jest na dość pospolitych kontrastach i stereotypowym spojrzeniu na społeczeństwo. Film Tesuro wydaje się tradycyjny i pozbawiony finezji. Co więcej – niektóre żarty są toporne i kompletnie pozbawione klasy. Ale z drugiej strony - jest lato i „Wszystko o moim starym” to pewnego rodzaju odskocznia od typowych w tym czasie blockbusterów. A jeśli doda się do tego Roberta De Niro i świetną, pamiętną z „Seksu w wielkim mieście” Kim Cattrall to może i rachunek wychodzi na lekki plus?

"Chłopiec z niebios"