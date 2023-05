Psychoterapia na ekranie. Polecamy filmy na weekend

Wyk.: Marin Grigore, Judith State, Macrina Barladeanu

Wioska w górach w Transylwanii. Kilkuletni chłopiec idzie do szkoły przez las. Nagle coś go przeraża. Dziecko nieruchomieje, a potem ucieka. Zacina się, przestaje mówić. Co zobaczyło?

Matthias, ojciec chłopca wraca do domu z Niemiec, gdzie stracił pracę, bo popchnął szefa, który wyzwał go od Cyganów. Jego małżeństwo już nie istnieje, ciągnie go do dawnej kochanki, która w tym czasie rozwiodła się z mężem. Scilla jest szefową dużej piekarni, gdzie – gdy nie znalazł się nikt chętny do pracy z miasteczka - zatrudnia uchodźców ze Sri Lanki. Ale w miejscu gdzie mieszają się wpływy rumuńskie, węgierskie i cygańskie, ciemnoskórzy mężczyźni wzbudzają powszechną nienawiść. Sklepy przestają przyjmować pieczony w zakładzie chleb, ludzie żądają wydalenia „obcych”.

Cristian Mungiu zrobił film o współczesnej moralności, o podziałach świata, o strachu przed innymi. O tych, którzy sami bywają emigrantami, ale u siebie nie tolerują uchodźców. Połączył społeczne, ksenofobiczne wątki z opowieścią o codziennym życiu. Ojciec Matthiasa jest śmiertelnie chory, wciąż toczy się dramat pomiędzy mężczyzną, żoną, która go nie chce i kochanką. A przecież jest jeszcze dziecko. Czego się w lesie tak przestraszyło, że przestało mówić?

Tytuł „M.N.R.” to rezonans magnetyczny, któremu musi się poddać ojciec Matthiasa. Ale też prześwietlenie narodu. Cristian Mungiu wciąż nie może doskoczyć do wirtuozerii swoich „4 miesięcy, 3 tygodni i 2 dni”, jednak konsekwentnie i bez znieczulenia zapisuje na ekranie polityczne problemy i społeczne traumy Rumunii. Nie tylko Rumunii.