Burza nad festiwalem w Gdyni

Wszystko, co dzieje się wokół festiwalu ogromnie niepokoi środowisko filmowe. „Gdynia” przeżywała w swojej historii rozmaite wzloty i upadki, przed czterema laty filmowcy zażądali jej restartu. Czy udało się? Uczestnicy imprezy twierdzą, że znacznie lepsza była atmosfera festiwalu, choć nowemu dyrektorowi Tomaszowi Kolankiewiczowi z pewnością zaszkodziły: pandemia oraz selekcja ostatniej edycji, gdzie kilka znakomitych filmów, m.in. „Chleb i sól” Kocura czy „Kobieta na dachu” Anny Jadowskiej trafiły do konkursu dopiero wówczas , gdy po protestach rozszerzono go z 16 do 20 filmów, a także werdykt ostatniego jury całkowicie pomijający m.in. filmy Kocura właśnie i nominowanego potem do Oscara Skolimowskiego z jego „IO”. Jak twierdził Tomasz Kolankiewicz Komitet Organizacyjny nie przyjął jego kandydata na przewodniczącego jury i ostatecznie – wbrew regulaminowi – poza nim ustalił skład gremium, które przyznawało Złote i Srebrne Lwy.

Na Facebooku wiele osób broni Tomasza Kolankiewicza, przede wszystkim jednak środowisko filmowe, które samo w sobie też przecież nie jest jednolite, obawia się próby upolitycznienia festiwalu. I nie ulega wątpliwości, że wiele jest tu walki o wpływy i działań zakulisowych. Na szczęście samo polskie kino trzyma się mocno.