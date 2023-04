"Bezmiar". Rodzinne życie w niezgodzie ze sobą

„Bezmiar” jest bowiem opowieścią o przemocy domowej i dochodzeniu do prawdy o swojej płciowej tożsamości, innej, niż wskazuje ciało. To dwa tematy drażliwe nawet dzisiaj. W latach 70. poprzedniego wieku otoczone tajemnicą, niosące wstyd i udręczenie. Wszystko to sprawia, że Clara trafia do szpitala psychiatrycznego, a córka musi zdusić w sobie prawdę o własnej tożsamości.

– 15 lat mi zajęło, by w dokumentach zmienić płeć – wyznaje Crialese. – Dziś czuję ulgę.

Niewykluczone, że artysta czekał nie tyle na przypływ własnej odwagi, ale też na zmieniającą się dziś mentalność ludzi. Na czas, w którym głośno mówi się o przemocy domowej i prawie człowieka do życia w zgodzie ze sobą. O rodzinie, która może się stać przystanią albo więzieniem. O wolności. Bohaterowie „Bezmiaru” mogli uciekać jedynie w marzenia i w świat wyobraźni. Dzisiaj granice wolności się poszerzyły. Ale czy dostatecznie i czy wszędzie?

W filmie Penélope Cruz jako matka stylizowana jest lekko na Sophię Loren. Stworzyła na ekranie przekonujący portret kobiety, która ma swój charakter i nie chce ulegać domowej przemocy, ale nie potrafi wykrzesać z siebie dość siły, by tę gehennę przerwać.

Trochę szkoda, że Crialese na jakiś czas, podczas jej pobytu w szpitalu, spuszcza z oczu aktorkę, koncentrując się na teściowej. Jeszcze ciekawszą kreację tworzy jako Adri debiutantka Luana Giuliani. To rola niełatwa dla nastolatki. Młoda aktorka poradziła sobie z nią znakomicie. W jej grze ani przez chwilę nie ma fałszu. I nawet jeśli film Crialese jest dość nierówny, te dwie aktorki sprawiają, że od ekranu nie można oderwać wzroku.