Już 31 stycznia Netflix da premierę dokumentu biograficznego „Pamela: Historia miłosna”, w którym Pamela Anderson opowie o swoim burzliwym życiu.

Przed Walentynkami zobaczymy komedię romantyczną „U ciebie czy u mnie” z Reese Witherspoon i Ashtonem Kutcherem. Przyjaciele, których wszystko różni, zamieniają się domami, mają okazję przyjrzeć się swojemu życiu i otworzyć na miłość. „A Family Affair” zapowiadany jest jako zaskakujący romans. Komiczne konsekwencje dla młodej kobiety wywołuje znajomość jej mamy oraz byłego szefa, filmowej gwiazdy. Trzeba uważać, gdy wchodzi się do sypialni bliskiej osoby.

Pod koniec marca premierę będzie miała druga część „Zabójczego rejsu” („Murder Mystery 2”) z Adamem Sandlerem i Jennifer Aniston. W pierwszej części na jachcie miliardera nowojorski policjant i jego żona stali się podejrzanymi, gdy zamordowano gospodarza. Teraz znajdą się w centrum porwania, gdy podczas wesela zniknie bogaty maharadża.

Dawny Bond, Pierce Brosnan, wystąpi w „The Out-Laws”. To historia prostolinijnego bankiera (Adam Devine), którego firma zostaje obrabowana w czasie poślubnego tygodnia, on zaś nabiera podejrzeń, że mogą w to być zamieszani teściowie.

W ofercie thrillerów pojawi się film Sama Esmaila „Leave the World Behind” z Julią Roberts i Mahershalą Alim. Rodzinne wakacje na Long Island zostają przerwane przez tajemnicze zaćmienie. Idris Elba w filmie będącym kontynuacją serialu „Luther” zagra detektywa, który siedzi za kratami, gdy seryjny morderca terroryzuje Londyn.

W maju trafi do portalu film kina akcji „The Mother” z Jennifer Lopez, która zagra kilerkę. Przed laty ukryła się przed światem, powraca, by chronić córkę. W „Raptile”, historii brutalnego morderstwa agenta nieruchomości, zagra gwiazda pop Justin Timberlake.

Film „Maestro” w produkcji Stevena Spielberga i Martina Scorsese ma być popisem Bradleya Coopera, który wystąpi w potrójnej roli scenarzysty, reżysera oraz kompozytora i dyrygenta Leonarda Bernsteina. Poznamy jego złożoną relację z żoną Felicją w „epickim ujęciu sztuki i życia rodzinnego”.

„Shirley” to intymny portret Shirley Chisholm (Regina King), pierwszej czarnoskórej kobiety, która została kongresmenką i walczyła o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, zaś „Rustin” przypomni Bayarda Rustina, doradcę Martina Luthera Kinga Jr., stojącego za słynnym marszem na Waszyngton w 1963 r. Producentami są Michelle i Barack Obama.

Bawić do rozpuku ma Adam Sandler. W musicalowej animacji o dojrzewaniu „Leo” zagra 74-letniego jaszczura, który utknął od dziesięcioleci w ostatniej klasie podstawówki. Gdy dowiaduje się, że został mu tylko rok życia – postanawia poznać świat.

Przed Bożym Narodzeniem Zack Snyder („300”) zaprezentuje „Rabel Moon”, science-fiction o osadzie, którą zaatakowała armia tyrana. Tajemniczą wojowniczkę zagra Cleopatra Coleman, a głosu jednej z postaci użyczy sir Anthony Hopkins.