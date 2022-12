To jedna z najbardziej prestiżowych imprez filmowych nie tylko w Ameryce. Od lat w styczniu Sundance staje się światową stolicą kina niezależnego, opowiadającego o ważnych sprawach.

Reklama

W 2021 roku Jakub Piątek dostał szansę zaprezentowania debiutu fabularnego „Prime Time” i choć film nie zdobył żadnej nagrody, wzbudził zainteresowanie i znalazł się w ofercie Netfliksu. Związki z tą platformą trwają nadal, teraz jej hitem stał się serial „Pewnego razu na krajowej jedynce”, którego Jakub Piątek jest jednym z reżyserów.

Do Sundance wraca natomiast z filmem. „Pianoforte”, który zawalczy tam o nagrodę w prestiżowym konkursie World Cinema Documentary Competition.

Jakub Piątek zrealizował dokument o uczestnikach ubiegłorocznego Konkursu Chopinowskiego. Bohaterami filmu są młodzi pianiści z różnych krajów i w przeciwieństwie do różnych relacji, jakie w przeszłości powstały o warszawskim konkursie, Jakub Piątek nie ograniczył się do dokumentowania tego, co działo się na estradzie i za kulisami Filharmonii Narodowej. Pokazał też codzienne życie tych, który marzą o udziale w chopinowskiej rywalizacji. Zdjęcia były więc kręcone m.in. w Chinach, Rosji, we Włoszech i Francji.

Reklama

Polska premiera „Pianoforte” ma odbyć się podczas 20. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity w maju przyszłego roku.