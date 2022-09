Przez ponad 60 lat występowała w telewizji i filmach. Zagrała w ponad 130 produkcjach, ale widzowie zapamiętają ją głównie jako sadystyczną siostrę Rached z „Lotu nad kukułczym gniazdem” Milosa Formana.

Urodziła się 22 lipca 1934 r. w Birmingham. Miała niesłyszących rodziców, dla nich nauczyła się języka migowego. Po latach dziękowała im językiem migowym w swoim przemówieniu na uroczystości rozdania Oscarów.

Swoją karierę aktorską zaczęła pod koniec lat 50. od epizodów w serialach telewizyjnych, takich jak Lawman, Bat Masterson, Maverick, The Untouchables i 77 Sunset Strip. Ale ta najważniejsza rola przyszła w roku 1975. Forman długo szukał aktorki, kóra mogłaby się wcielić w okrutną, demoniczną siostrę Mildred Ratched. Zanim zaproponował tę rolę Fletcher brał pod uwagę Colleen Dewhurst, Ellen Burstyn, Anne Bancroft i Geraldine Page. Nie pomylił się. Fletcher była genialna – zgarnęła zresztą za swoją kreację komplet nagród – poza Oscarem również Złoty Glob i brytyjską BAFTA.

Dwadzieścia lat później w rozmowie z dziennikarzem The New York Times wspominała: „Dostałam Oscara, gdy miałam 41 lat. Gdybym miała 23 lata, trudno byłoby mi sobie z tym poradzić. Cholera, nawet w moim wieku to nie było to łatwe”. Ale najgroda Akademii nie przełożyła się na znakomite propozycje. W tym samym wywiadzie udzielonym w 1995 roku 60-letnia już aktorka dawała radę nowym laureatkom: „Ciesz się tym. Oscar sprawi, że będziesz miała cudownie szczęśliwą noc. Ale nie oczekuj, że będzie on miał wpływ na twoją karierę”.

Potem już tak dobrze nie było. Fletcher grała filmach, które nie zapisały się w historii kina. „Egzorcysta II”, „Dama w czerwieni”, „Burza mózgów”, „Błękitna stal” „Okrutne intencje”. W 1989 roku zagrała matkę głównych bohaterów w telewizyjnym filmie „The Karen Carpenter Story”.

W latach 90. grała w dziesiątkach seriali telewizyjnych. W 1996 roku za rolę kolejnej zimnej, nieempatycznej kobiety, matki odrzucającej swoją niesłyszącą córkę, dostała nominację do nagrody Emmy. Kolejna przyszła w 2004 roku za rolę starej nauczycielki muzyki w Joan z Arcadii”. .

Telewizji była wierna do końca życia. Ostatnią rolę zagrała w komediowym serialu „Girlboss” z 2017 roku. W tym roku rolę w filmie „Everbrook” zaproponował jej Aaron Morgan.

Louise Fletcher była żoną producenta filmowego Jerry'ego Bicka w latach 1959-1977. Miała dwóch synów wnuczkę. Umarła w swoim domu w Montdurausse, we Francji. Miała 88 lat.