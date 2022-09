• Czy sms-y do kontrahenta świadczą o należytej staranności • Podatnicy pytali, fiskus odpowiadał: co z odliczeniem rat leasingu, gdy auto jeździ prywatnie * czy przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe za granicą nadal mogą naliczać sobie diety i rozliczać je w kosztach PIT * kiedy firma może sprzedawać swoje produkty za złotówkę, np. influencerom * czy da się rozliczyć wydatki na nową aranżację biura * kiedy wydatki na dzierżawę majątku od małżonka można zaliczyć do podatkowych kosztów * czy spółka może odliczyć od przychodu ubytki w paliwie * kiedy wsparcie dla małych uchodźców z Ukrainy korzysta z preferencji • Nadchodzą zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców • Ważne terminy podatkowo-kadrowe w tym tygodniu