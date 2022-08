Film będzie dostępny w sieci, na platformie VOD WFDiF https://35mm.online/ od 17 sierpnia 2022 r. – a więc zadebiutuje w internecie dokładnie w 31. rocznicę wysłania pierwszej internetowej wiadomości z Polski (do Kopenhagi) przez Rafała Pietrak, pracownika Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 20 grudnia 1991 roku podłączone zostały do internetu pierwsze komputery w Polsce. Znajdowały się w Warszawie, Krakowie, w Toruniu i w Katowicach. W tym samym dniu Stany Zjednoczone zniosły ograniczenia łączności z Polską. W styczniu 1992 roku w Polsce było 2 tys. internautów. Do 1994 roku polski internet był prawie wyłącznie siecią akademicką. Jedynym operatorem internetu w Polsce była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

Reklama

Czytaj więcej Nowe technologie Narzędzia do surfowania po internetowych zasobach Wyszukiwarka Google, opisana w felietonie „Google. Historia internetowego giganta", nie była pierwszym programem, który miał ułatwić użytkownikom internetu znalezienie informacji w sieci.

Internet powstał w latach 80. XX wieku na potrzeby CERN, czyli Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Szwajcarii, jako jego wewnętrzna sieć. Pierwsza firma komercyjna pojawiła się online dopiero w sierpniu 1991 roku. A wtedy do sieci podłączyła się także Polska.

W opowieściach ludzi, którzy w latach 80. wyjeżdżali z Polski, często przewija się wspomnienie kolorowych półek w sklepach wypełnionych towarami. W Polakach rodziło się wtedy marzenie, że w ich kraju kiedyś będzie podobnie. Dla rodzimych naukowców takim pragnieniem stało się sprowadzenie internetu. Gdy powracali z zagranicznych stypendiów w zachodnich ośrodkach badawczych, to tego narzędzia brakowało im najbardziej - internet pozwalał na przekazywanie danych na dużą odległość, co posuwało skomplikowane badania zdecydowanie naprzód. Gdy w 1991 roku, na fali przemian ustrojowych, udało się nawiązać pierwszą łączność internetową, chyba nikt nie spodziewał się, jak bardzo ta technologia wpłynie na sposób życia milionów Polaków. Film dokumentalny „Bezkrwawa rewolucja. Krótka historia internetu w Polsce” w reżyserii Łukasza Czajki to opowieść o tym, jak rodził się, rozwijał oraz co zmienił internet w Polsce.

- Każdy ma swoją własną prywatną historię internetu, stąd spojrzeń na ten temat może być tyle ile uczestników tej rewolucji, która zmieniła prawie wszystko wokół nas przez ostatnie 30 lat. Ta myśl pozwoliła mi bez lęku zaakceptować propozycję Narodowego Centrum Kultury zrealizowania dokumentu, który miał podsumować dotychczasową historię polskiego internetu w godzinnym filmie. Fascynujące w pracy dokumentalisty jest to, że w pracy nad kolejnymi filmami spotyka się bardzo różnych ludzi, poznaje się osobiste, barwne historie. Cieszę się, że pracowałem nad filmem o polskim internecie, bo w innym wypadku prawdopodobnie nie poznałbym np. kilku „ojców” polskiego internetu, czyli dr. Macieja Kozłowskiego, dr. Krzysztofa Hellera, prof. Romana Szweda i Rafała Pietraka, muzyków zespołu Kamp! czy Wiktora Striboga, który stworzył odlotową Krainę Grzybów TV, jedną z najoryginalniejszych produkcji w polskiej sieci. Od początku byłem pewny, że opowieść o historii internetu musi być tkana przez różne osoby, musi prezentować różnorodne wątki, bo inaczej nie uda się uchwycić tego potężnego żywiołu. Jest to filmowa próba zilustrowania doświadczania internetu znanego większości z nas, wtedy gdy po wejściu do sieci zaczynamy czytać coś, co nas interesuje, a następnie klikamy w link, który przenosi nas do innego artykułu na innej stronie i ten cykl powtarza się bez końca. Dlatego też w filmie poruszamy wiele wątków, niektóre z nich się nie kończą, bo przecież niekiedy w „chodzeniu” po internecie nie chodzi o doczytywanie, tylko o samo „chodzenie” - mówi reżyser filmu, Łukasz Czajka.

Reklama

Każdy ma swoją własną prywatną historię internetu, stąd spojrzeń na ten temat może być tyle ile uczestników tej rewolucji Łukasz Czajka, reżyser filmu

Bohaterami filmu są naukowcy związani z Wydziałem Fizyki, Obserwatorium Astronomicznym UW oraz Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN a także Instytutem Informatyki UJ. O internecie opowiadają także badacze i fascynacji. Wśród bohaterów znajdują się także artystki i artyści, którzy wykorzystali internet do promocji swojej twórczości lub uczynili go swoim tworzywem.

Z przywoływanych opowieści „Bezkrwawa rewolucja” tka historię o nas wszystkich - polskich użytkownikach technologii, która połączyła świat na niespotykaną skalę. Wiemy, jakie otworzyła przed nami możliwości, lecz czy potrafimy nazwać zagrożenia?"

Bohaterowie Rafał Pietrak - pracownik techniczny Wydziału Fizyki UW w latach 1988-93;



dr Krzysztof Heller - adiunkt w Instytucie Fizyki UJ w latach 1987-96;



dr Maciej Kozłowski – astronom, adiunkt w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN, w latach 1987-99;



prof. Roman Szwed - kier. zespołu komputerowego Wydziału Fizyki UW, pracownik techniczny Wydziału Fizyki UW w latach 1988-93, aktualnie przewodniczący rady nadzorczej Atende S.A.;



Michał R. Wiśniewski – autor książki „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę”;



dr Alek Tarkowski – socjolog, przewodniczący Rady Fundacji Open Future, koordynator polskiego oddziału Creative Commons i dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska; współautor projektu Kultura 2.0;



prof. Mirosław Filiciak – kulturoznawca, badacz praktyk medialnych, Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie, Kierownik Katedry Kulturoznawstwa, kierownik School of Ideas Uniwersytetu, współautor projektu Kultura 2.0 SWPSMedioznawca. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet, gry komputerowe, przemiany telewizji oraz nieformalny obieg treści i kulturę współczesną;



Natalia Hatalska – założycielka i CEO instytutu badań nad przyszłością infuture.institute, analityczka trendów, autorka książek „Cząstki przyciągania” i „Wiek Paradoksów. Czy technologia nas ocali?”