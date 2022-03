Nie było wielkiego zaskoczenia. Nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej dla najlepszego filmu mijającego roku dostała Jane Campion za western „Psie pazury”. Urodzona w Nowej Zelandii reżyserka odebrała również nagrodę za reżyserię.

Konkurencji musieli zadowolić się innymi nagrodami. „Belfast” Kennetha Branagha, największy rywal „Psich pazurów”, został uznany za najlepszy film brytyjski. Paul Thomas Anderson został wyróżniony za scenariusz „Licorice Pizza”

BAFTY dla najlepszych aktorów w rolach pierwszoplanowych przypadły Joannie Scanlan za kreację w „After Love” oraz Willowi Smithowi za zagranie tytułowej postaci ojca świetnych tenisistek amerykańskich w filmie „King Richard”

„Niektóre bajki mają zaskakujące zakończenia” – śmiała się aktorka.

„Diuna” Denisa Villeneuve’a, która miała najwięcej, bo aż 11 nominacji dostała też najwięcej statuetek. Wszystkie jednak są spoza „wielkiej piątki” – za zdjęcia, muzykę, dźwięk, scenografię i efekty specjalne.

Trwa świetna passa „Drive My Car” Ryusuke Hamaguchiego. Do blisko 70 nagród i czterech nominacji do Oscara, które obraz Japończyka dotąd zgarnął doszła BAFTA dla najlepszego filmu zagranicznego. „Po takiej nagrodzie to nawet jet lag przechodzi” - zażartował reżyser odbierając statuetkę. Wszystko wskazuje na to, że o kolejną może się wzbogacić już wkrótce, podczas gali Oscarowej w Los Angeles. Ale na faworyta w wyścigu po Oscara za najlepszy film roku wyrastają „Psie pazury”. Wydaje się, że to jest rok Jane Campion.