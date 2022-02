Dojeżdżasz samochodem do pracy? Odliczysz do 300 zł za benzynę

Większość z nas do pracy dojeżdża własnym środkiem transportu lub komunikacją zbiorową. Okazuje się, że przy takim transporcie można od dochodu odliczyć nawet 300 zł miesięcznie. Co trzeba zrobić, by z tej opcji skorzystać?