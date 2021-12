Na razie nieznane są przyczyny śmierci reżysera. Jego ciało znaleziono w domu weekendowym pod Quebekiem.

Urodził się 9 marca 1963 roku w Montrealu. Zaczynał karierę jako twórca filmów krótkich i muzycznych teledysków. W 1995 roku zadebiutował w fabule filmem „Czarna lista”, ale mocno zaistniał na filmowym rynku dzięki „C.R.A.Z.Y” - opowieści o dorastaniu młodego Kanadyjczyka w dużej, konserwatywnej rodzinie. Film zdobył cztery kanadyjskie nagrody Genie, w tym dla najlepszego filmu, za najlepszy scenariusz i najlepszą reżyserię. Jednak najważniejszym filmem Vallée okazał się „Witaj w klubie” oparty na prawdziwej historii Rona Woodroofa, elektryka z Teksasu, który podczas przypadkowego pobytu w szpitalu usłyszał, że jest nosicielem wirusa HIV. I że ma przed sobą 30 dni życia. Teksańczyk nie chciał przyjąć do wiadomości. Jego organizm nie reagował pozytywnie na jedyną znaną w tamtym czasie w USA kurację AZT, zaczął więc szukać pomocy, studiując przypadki opisywane w światowych magazynach medycznych. A wreszcie — sprowadzać z zagranicy witaminy i antywirusowe leki, niedopuszczone do obrotu i stosowania w Stanach. Przedłużył sobie życie. A w 1988 roku założył Dallas Buyers Club, gdzie zgłaszali się chorzy na AIDS i po opłaceniu składki członkowskiej dostawali „gratis” przemycane, głównie z Meksyku, środki. Sam Woodroof przetrwał nie 30 dni, lecz 6 lat. Zmarł 12 września 1992 roku.

Film wszedł na ekrany w 2013 roku. W rolach głównych wystąpili Matthew McConaughey, Jared Leto (obaj nagrodzeni za te role Oscarami) i Jennifer Garner w rolach głównych, film stał się ulubieńcem krytyków. „Witaj w klubie” zdobyło też nominację do Oscara za najlepszy film Vallée dosyał też nominacje za najlepszy scenariusz oryginalny i najlepszy montaż (pod pseudonimem John Mac McMurphy).

Następny jego film „Dzika droga” z Reese Witherspoon i Laurą Dern również był nominowany do trzech Oscarów.

Po tych sukcesach Vallée zwrócił się w stronę telewizji. Szybko zrozumiał, jak wielką siłę mają dobre seriale. W 2017 roku otrzymał nagrodę DGA i nagrodę Primetime Emmy za wybitną reżyserię serialu HBO „Małe kłamstewka”. Był także producentem wykonawczym tej serii, która zdobyła osiem Emmy i cztery Złote Globy.

Vallée był także reżyserem i producentem wykonawczym limitowanego, ośmioodcinkowego serialu HBO „Ostre przedmioty”, nominowanego do ośmiu nagród Emmy. Wkrótce miał zrealizować kolejny serial dla HBO, „Gorilla and the Bird”, oparty na wspomnieniach Zacka McDermotta - obrońcy z urzędu, który doświadczył nagłego załamania psychicznego.

Po informacji o jego śmierci HBO wydało oświadczenie: „Jean-Marc Vallée był błyskotliwym, wspaniałym filmowcem, fenomenalnym talentem, który w każdą scenę potrafił tchnąć emocjonalną prawdę. Był także świetnym człowiekiem, który kochał aktorów. Jesteśmy zszokowani wiadomością o jego nagłej śmierci i przekazujemy wyrazy współczucia jego synom, Alexowi i Émile’owi, jego dalszej rodzinie oraz długoletniemu partnerowi produkcyjnemu, Nathanowi Rossowi”.