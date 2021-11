Ograniczenia wyjścia z inwestycji mogą co do zasady przyjąć dowolną formę, przy założeniu że nie będą one nadmiernie i irracjonalnie restrykcyjne dla inwestorów i nie będą całkowicie uniemożliwiały im wyjścia ze spółki joint venture. Inwestorzy powinni ocenić czy takie ograniczenia powinny zostać wprowadzone w umowie/statucie spółki czy w osobnym kontrakcie między stronami.