To prawdziwa uczta dla kinomanów! Za dwa tygodnie, 13 listopada, kolejną edycję festiwalu otworzą dwa znakomite, głośne filmy. Pierwszy z nich to „The Tragedy of Macbeth” Joela Coena – nowa wersja tragedii Szekspira, w której w głównych rolach występują Denzel Washington i Frances McDormand. W Toruniu seans zapowiedzą osobiście Joel Coen i autor zdjęć Bruno Delbonnel.

Drugim filmem otwarcia są „Matki równoległe” Pedro Almodovara, wspaniała opowieść hiszpańskiego mistrza o macierzyństwie, ale też o odkrywaniu przez Hiszpanów ukrytych kart przeszłości. Z publicznością spotka się operator Jose Luis Alcaine.

Z kolei zamknie festiwal pokaz „Nie czas umierać” czyli nowy „Bond”. Film Cary’ego Fukunagi, który na ekranach całego świata zarobił dotąd ponad 500 milionów dolarów, w Polsce też jest już w kinach. Toruński pokaz na EnergaCAMERIMAGE ma jednak szansę, by stać się wydarzeniem, bo zapowiedzą go osobiście reżyser oraz autor zdjęć Linus Sandgren.

To nie koniec znakomitych gości festiwalu, zaproszenie przyjęło wielu światowej sławy artystów. Ale organizatorzy wciąż wypowiadają się ostrożnie na temat ich przyjazdu do Polski. Wszystko jest umówione, bilety kupione, nie można jednak zapominać, że w ostatnim czasie imprezami masowymi, także kulturalnymi, rządzą pandemia, obostrzenia, zmieniające się przepisy dotyczące kwarantanny.