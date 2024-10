Potrzebny jest minister od gospodarki

Zostańmy jeszcze przy polityce. Minął rok od wyborów. Jest lepiej? Bo choć powietrze nie jest już tak gęste, nie pukają o 6 rano i tak dalej, to z drugiej strony jedyne, co „dostali” przedsiębiorcy od tego rządu, jeśli można tak powiedzieć, to podwyżka płacy minimalnej, chociaż nie była obiecywana w kampanii wyborczej. I poza tym nic więcej.

Rzeczywiście z punktu widzenia gospodarki wydarzyło się zbyt mało. To trzeba uczciwie sobie powiedzieć. Zresztą premier podkreślił, że to nie był priorytet na te pierwsze miesiące. Ja to odczytuję w ten sposób, wciąż szukając pozytywnej interpretacji, że to będzie priorytet na następne miesiące.

Żeby nie było tak negatywnie, to jednak pamiętajmy o Krajowym Planie Odbudowy. Jednak jeśli jeszcze niewiele widzimy zbudowanych z KPO torów, infrastruktury, szpitali czy firm, to z punktu widzenia też reputacji kraju, tego, jak się prezentuje standing finansowy Polski, jest ważne, że te miliardy gdzieś za naszymi plecami stoją. Usłyszeliśmy też zapewnienie o tym, że będzie się energia atomowa, że są na to pieniądze. To jest superważne. Wracam tu do mojego pierwszego życzenia: energia. No i dostaliśmy potwierdzenie: tak, są pieniądze na atom, tak, będzie offshore na Bałtyku, tak, będzie rozbudowa wiatraków na lądzie, choć może w jakiejś zmniejszonej formie.

Dlatego powiedziałbym w ten sposób: jak pojawił się nowy rząd, to zadaliśmy pytanie naszym przedsiębiorcom, czy myślą, że zapowiadane dla nas reformy i zmiany, w tym na przykład te związane ze składką zdrowotną, będą wdrażane szybko, średnioszybko, czy długofalowo. Dwie trzecie rozsądnych pracodawców od razu odpowiedziało, że to nie będzie szybko, że dopiero musimy na to poczekać. I rzeczywiście to się niestety sprawdza. Więc my będziemy utrzymywać presję, bo z naszego punktu widzenia to wszystko idzie za wolno.

Jesteście… no właśnie szukam przymiotnika, by opisać, jaka emocja wam towarzyszy jako biznesowi. Jesteście rozżaleni, zniecierpliwieni?

Jest zniecierpliwienie z tego powodu, że są okazje, które nas mijają. Musimy działać już dzisiaj. To, że wiatraki śpią od falstartu w listopadzie ubiegłego roku, to jest 12 straconych miesięcy na to, żeby pomóc nam w zmianie sytuacji, w której kiedy spojrzymy na mapę Europy, to mamy najczarniejszą energię. Gorzej ma chyba tylko Bośnia i Hercegowina. A na dodatek ta energia jest jeszcze droga. Tymczasem to jest narzędzie konkurencyjności, więc przez 12 miesięcy nic się nie wydarzyło, żebyśmy tę konkurencyjność choć trochę poprawili. To jest rozżalenie za straconą okazję. Z atomem też coś dopiero musi się wydarzyć. Więc cały czas musimy wywierać presję. Bo jest kolejna sprawa: składka zdrowotna. Ona z punktu widzenia całej gospodarki jakoś dramatycznie Polski do przodu nie popchnie, jak zostanie zmniejszona, ale też nas nie zrujnuje. Natomiast może poprawić sytuację mikrofirm czy samozatrudnionych.

I pokaże sprawczość rządu w tematach biznesowych.

Pokaże tym prawie 2 mln samozatrudnionych, że rząd coś dla nich zrobił. To się pewnie zmieści w tych 4 czy 5 mld zł, które są zarezerwowane. To jest kwestia skoncentrowania się na rozwiązaniach dla biznesu, żeby nie oddawać tego pola innym partiom. To kolejny argument za takim działaniem.

Tempo tych działań mogłoby być większe. Bo widzimy, że rozwój Polski ostatnich 30 lat trochę stracił już swoje podstawowe silniki, takie jak na przykład tania praca. Położenie geograficzne było wyjątkowe, ale teraz Rumunia zaczyna budować autostrady łączące ją z Europą, więc ten argument też zaczynamy tracić. Za chwilę, miejmy nadzieję, skończy się wojna w Ukrainie. I raptem może się okazać, że tam też się otworzą gigantyczne możliwości.