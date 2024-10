Kluczowa jest wiarygodność

Anna Rulkiewicz zwróciła uwagę na komplikacje w systemie podatkowym, który jej zdaniem jest niezrozumiały. Tomasz Kowalski zauważył, że niepokojące jest, iż porównujemy się do grupy krajów, w której nie jesteśmy najlepsi, a nasze ambicje sięgają znacznie szerzej i są skierowane bardziej na Zachód niż na Południe Europy.

Jorge Gimeno Pawlowski docenił, że wskaźniki IWEP nawiązują do zrównoważonego rozwoju, choć jego zdaniem trzeba go jeszcze mocniej brać po uwagę. Jednocześnie UE bardzo mocno reguluje ten obszar. – Wymogi dyrektywy CSRD są takie, jakbyśmy, zamiast chcieć być bardziej konkurencyjni, robili wszystko, żeby konkurencję ze światem przegrać. Co ciekawe, rządy Chin i USA także przestawiają swoje gospodarki na tory zrównoważonego rozwoju, więc UE nie jest jedyna – powiedział Pawlowski.

Jacek Kunicki wskazał, że czeka na kolejną edycję indeksu z włączonymi krajami zachodnimi. – W każdym benchmarkingu w biznesie zawsze staramy się ścigać z najlepszymi – powiedział. – Byłoby dobrze w różnych obszarach wskazać wzorce do naśladowania – dodał.

Indeks przywiązuje największą wagę do stabilności finansów publicznych i systemu bankowego. – To oczywiście podstawa i wystarczy popatrzyć na kilka gospodarek, gdzie zostało to zachwiane, by zobaczyć katastrofalne skutki. Jednak aby utrzymać cel, czyli utrzymać Polskę na drodze szybkiego wzrostu, sama stabilizacja nie wystarczy. Potrzebujemy więcej, potrzebujemy nowych impulsów wzrostu. Jednym z nich jest szeroko pojęta gospodarka cyfrowa. To gałąź niezwykle ważna. Widzimy, że kraje, które w nią zainwestowały, były w stanie doganiać liderów. I to jest szansa dla nas – uważa członek zarządu Orange Polska.

– Ten obszar jest dla nas ważny, po pierwsze, z powodu wysokiej dynamiki wzrostu. Widzimy, że niektóre obecne dźwignie wzrostu będą wygasać – czy tego chcemy, czy nie – i gospodarka cyfrowa może je zastąpić. Po drugie, inwestorzy patrzą nie tylko na ogólną ocenę wiarygodności ekonomicznej kraju, ale coraz częściej właśnie także na rozwój gospodarki cyfrowej, na wiarygodność cyfrową. Jest to dla nich warunek niezbędny do tego, by mogli funkcjonować w swoim globalnym ekosystemie – podkreślił Jacek Kunicki. – Dlatego w przypadku badań takich jak IWEP dodanie wskaźnika oceny gospodarki cyfrowej, miara postępu w tym obszarze i porównanie do innych państwa byłoby bardzo korzystne i byłoby dla nas drogowskazem, jak wykorzystać jej możliwości – dodał.

Jacek Kunicki mówił także o działaniach firmy na rzecz budowy gospodarki cyfrowej. – Jesteśmy inwestorem stabilnym i bardzo długofalowym. W ostatnim badaniu SGH jesteśmy wskazani jako największy pojedynczy inwestor zagraniczny. Ostatnia dekada to ponad 20 mld zł inwestycji. Mają one charakter bardzo długoterminowy. To miliardy wydawane na budowę sieci światłowodowych, także takich, gdzie wspieramy projekty UE, doprowadzając szybki internet tam, gdzie firmy komercyjne nigdy nie dotrą. To także budowa sieci mobilnej, rozwój sieci 5G – wymieniał. Dodał, że kluczowe jest przy tym równe traktowanie wszystkich uczestników rynku.