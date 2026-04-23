W czwartek wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej wziął udział w sesji „EEC Talks” podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Rafał Trzaskowski był przez zastępczynię redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” Ewę Szadkowską pytany m.in. o projekt budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034 w kontekście inwestycji polskich samorządów.

Budżet Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Rafał Trzaskowski komentuje projekt

– Najważniejsze w dyskusji o budżecie jest to, jak wygląda dzisiaj projekt budżetu na lata 2028-2034. Niestety, głównym grzechem jego jest to, że on jest scentralizowany – powiedział. – Komisja Europejska, nie wiedzieć czemu, proponuje budżet Unii Europejskiej na wzór KPO. To bardzo zły pomysł, dlatego że my walczymy o to, żeby utrzymać rolę regionów i miast w całym procesie wybierania projektów, negocjacji, później wcielania w życie tych projektów, bo ja jestem zdania, że my po prostu wiemy, jak to zrobić najlepiej i jak to zrobić w taki sposób, żeby te projekty były jak najbardziej efektywne – dodał.

Prezydent stolicy zaznaczył, że nie chodzi o Warszawę. – Dla nas fundamentem jest możliwość realizowania dalej dużych inwestycji w transport publiczny, bo żadne miasto samo metra nie będzie w stanie wybudować, (...) natomiast Warszawa jako ten bogaty region powoli ze wsparcia wychodzi – wskazał. Mówił, że z jego perspektywy najważniejsze jest to, żeby utrzymać rolę samorządów w decydowaniu o pieniądzach przeznaczonych na rozwój regionów.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zastępczyni redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” Ewa Szadkowska podczas sesji na Europejskiem Kongresie Gospodarczym w Katowicach Foto: PAP/Łukasz Gągulski

– Komisja Europejska wymyśliła, aby w jednym worku były pieniądze na rolnictwo i na fundusz spójności – mówił w Katowicach Trzaskowski. – Problem polega na tym, że Komisja Europejska zawsze proponuje budżet na wyższym poziomie, niż na końcu się to udaje, bo państwa członkowskie go najczęściej obcinają – podkreślił. Dodał, że ponieważ dopłaty bezpośrednie są obligatoryjne, może się okazać, że ostatecznie na politykę spójności będzie mniej pieniędzy.

Rafał Trzaskowski: Kluczem będzie przekonanie państw członkowskich, że centralizacja to nie jest dobry pomysł

Dopytywany o szanse na to, że projekt budżetu UE zostanie zmieniony w sposób, na którym mu zależy, prezydent Warszawy odparł: – Prowadzimy wszyscy sporo działań. Ja jestem członkiem Komitetu Regionów. (...) Współpracujemy z regionami właściwie w całej Europie, rozmawiałem z kolegami i koleżankami z większości państw Unii Europejskiej.

Trzaskowski dodał, że w środę rozmawiał ze sprawozdawcami w Parlamencie Europejskim. – Mają dokładnie takie samo zdanie jak my, a Parlament Europejski jest współdecydentem w tym procesie – stwierdził. – Oczywiście kluczem będzie przekonanie kilku państw członkowskich, że taka centralizacja – która z reguły się rządom podoba, bo wtedy one podejmują większość decyzji – to nie jest dobry pomysł – kontynuował.

– Czym więcej pieniędzy w samorządach, czym więcej pieniędzy w regionach, tym lepiej te pieniądze są wydawane, bo my jesteśmy bliżej ludzi, wiemy, jak realizować projekty, które mają sens – przekonywał na EKG Rafał Trzaskowski.

Czym jest Europejski Kongres Gospodarczy (EEC)?

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) jest w tym roku organizowany po raz osiemnasty. To forum, na którym rodzą się idee i inicjatywy wpływające na kierunki rozwoju gospodarki w Polsce i Europie.

Każda edycja EKG to trzy dni debat, spotkań i rozmów o najważniejszych wyzwaniach współczesności – o tym, jak budować konkurencyjną, bezpieczną i zrównoważoną gospodarkę.

Europejski Kongres Gospodarczy to 1300 prelegentów, 13500 uczestników stacjonarnych, ponad 200 debat, tysiące rozmów oraz spotkania, które łączą wizję z praktyką. Dyskusje koncentrują się wokół kluczowych wyzwań współczesnej gospodarki, w tym budowania konkurencyjności, zapewnienia bezpieczeństwa, transformacji energetycznej i cyfrowej oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, wydawca portali internetowych i organizator wiodących kongresów branżowych w Polsce.

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) odbywa się w dniach 22-24 kwietnia 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach.