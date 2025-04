Partner rozmowy: Bayer Polska

Jak wygląda sytuacja kobiet w państwa firmie i – bardziej ogólnie - na polskim rynku pracy?

Tutaj muszę odnieść się do struktury zatrudnienia w naszej firmie, 61 proc. zatrudnionych to kobiety. To pokazuje, że kształtowanie polityki personalnej wobec kobiet, stwarzanie równych szans, zarządzanie różnorodnością, jest dla nas bardzo ważne. Również nasze klientki czy pacjentki to są nasi współpracownicy. Temat kobiet istnieje na każdym etapie życia organizacji Bayer Polska.

W jaki sposób kobiety w Bayer Polska realizują się zawodowo?

Przede wszystkim stosujemy bardzo standardowe i równe zasady rekrutacji, czyli od procesu bycia kandydatką do pracy, do stania się pracownikiem. Następnie oferujemy możliwość inicjatyw, które oddolnie są sterowane, w których uczestniczą kobiety. To jest na przykład program „Grow”, czyli rozwoju kompetencji przywódczych, funkcjonowania w środowisku międzynarodowym, możliwość dostępu do programów mentoringowych czy coachingowych, aby rozwijać swoje kompetencje. U nas nie ocenia się wyników pracowników poprzez pryzmat płci, ale poprzez pryzmat kompetencji.

Czy mówiąc wprost kobiety mają szansę zrobić karierę w Bayer Polska?

Myślę, że ja jestem tego przykładem. Od 13 lat pracuję w firmie Bayer. Zajmuję dosyć wysokie stanowisko, odpowiadam za cztery kraje i ostatnio jestem członkiem zarządu. Myślę, że może to być przykład i zachęta dla innych pań, aby myśleć o awansie i karierze. Mamy oczywiście systemy oceny, które identyfikują potencjał, talent. Można uczestniczyć w wielu programach szkoleniowych - online, czy bezpośrednio. Jeżeli chodzi o możliwości, to kładziemy nacisk na edukację, a na rozmowę, dialog w organizacji na tematy związane z kobietami. To jest chociażby kwestia obecności na rynku pracy kobiet w okresie menopauzowym.

W jaki sposób Bayer odpowiada na potrzeby z kobiet w różnych przedziałach wiekowych, od tych najmłodszych do pracowników już w dojrzałym wieku.

Jeżeli chodzi o młodsze pokolenie, myślę, że najbardziej jest zainteresowane elastycznym systemem pracy. Możliwością łączenia życia osobistego z tym, kiedy realizują się zawodowo. Mamy elastyczny czas pracy, mamy również możliwość pracy zdalnej. Jeśli chodzi o kobiety w wieku bardziej dojrzałym, to oferta mentoringu zachęca je do uczestniczenia i dzielenia się wiedzą. Ponieważ to doświadczenie osobiste, również emocjonalne, nie tylko zawodowe, jest bezcenne dla młodszego pokolenia. Czyli można być mentorem, można być coachem.

Bayer jest firmą wykorzystującą najnowocześniejsze technologie. Proszę mi powiedzieć, na ile w świecie najnowocześniejszych technologii odnajdują się kobiety pracujące u państwa?

Mamy organizację, która się nazywa Digital Hub, to nie jest centrum usług bardzo podstawowych, jeżeli chodzi o IT, tylko centrum tworzenia aplikacji dla biznesu. Stawiamy sobie za cel, aby mieć tam wyższy wskaźnik zatrudnienia kobiet niż średnio na rynku. A ta średnia wynosi 16 proc. u nas – 27 proc. Myślę więc, że pracujemy nad pewnego rodzaju demistyfikacją stereotypów dotyczących tego, że w IT nie ma kobiet. Kobiety są w IT.

Bayer jest firmą aktywną w sektorze zdrowia. W takim razie w jaki sposób dbacie o zdrowie pracowniczek?

Jako korporacja oferujemy benefity, opiekę zdrowotną, czyli pakiet VIP-owski. Mamy nie tylko standardowe oferty w zakresie opieki medycznej, ale również zdrowia mentalnego. Czyli przykładamy dużą wagę do zdrowia psychicznego i mamy zwiększone możliwości opieki psychologicznej. Cenimy sobie też fakt, że zachęcamy do wykorzystania i równoważenia czasu pracy z czasem wolnym. Ja osobiście jestem zainteresowana tym, żeby urlopy były wykorzystywane, żeby istniał dostęp do wsparcia dla pań znajdujących się w szczególnej sytuacji losowej. Ale oczywiście jesteśmy też firmą medyczną, i w tym zakresie nasza misja, która mówi o tym, iż zdrowie dla każdego, a głód dla nikogo, całkowicie pokrywa się z naszymi działaniami.

