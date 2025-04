Partner rozmowy: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

Jak wygląda plan inwestycyjny PGE Dystrybucja po niedawnym pozyskaniu 12 mld zł na inwestycje?

To kolejny etap planu inwestycji. Jako PGE Dystrybucja cały czas modernizujemy sieci elektroenergetyczne i inwestujemy w nie. Pozyskane ostatnio środki zwiększą bezpieczeństwo sieci energetycznej i zasilania w energię elektryczną każdego z nas, bo przecież bez energii nie potrafimy normalnie funkcjonować.

Podczas EKG w Katowicach ważnym elementem wielu dyskusji jest cyberbezpieczeństwo. Na ile ono na co dzień dotyczy branży, z którą pan jest związany?

Sieci elektroenergetyczne to również nowe technologie. PGE Dystrybucja realizuje dwa programy, które bardzo mocno są powiązane z cyberbezpieczeństwem. Pierwszy z nich to sieć LTE 450, którą budujemy na obszarze 40 proc. naszego kraju, a która posłuży do tego, abyśmy mogli sprawnie i szybko komunikować się w obszarze sieci dystrybucyjnej oraz by na bieżąco monitorować stan pracy naszej sieci. Drugi program jest związany z montażem inteligentnych urządzeń pomiarowych – liczników zdalnego odczytu (LZO). Aby zabezpieczyć te dwa obszary – zarówno LTE 450, jak i LZO – potrzebujemy technologii, które zapewnią nam cyberbezpieczeństwo. Ono jest dzisiaj bardzo istotne również z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju.

Z dystrybucją energii wiąże się sprawa jej magazynowania, co chyba w naszym kraju staje się coraz ważniejsze?

PGE Dystrybucja jako operator systemu dystrybucyjnego sam nie może instalować magazynów energii. Nie pozwalają nam na to regulacje. Natomiast możemy do swojej sieci przyłączać magazyny energii tam, gdzie są odpowiednie warunki sieciowe. Dziś poziom generacji odnawialnych źródeł energii (OZE), jakie są przyłączone do sieci PGE Dystrybucja, to 8,5 GW, natomiast łączna moc magazynów energii, która jest przyłączona do sieci PGE Dystrybucja, to około 100 MW. To pokazuje, jak ogromna jest potrzeba pojawienia się w sieci dystrybucyjnej magazynów energii, żeby zbilansować tę energię, która jest produkowana dzisiaj przez OZE, gdy świeci słońce lub wieje wiatr. Dzięki temu można byłoby ją wykorzystać wtedy, kiedy zarówno słońca, jak i wiatru nie ma.

Jakie są więc największe wyzwania związane z bilansowaniem energii?

Słowem kluczem w tym wypadku jest elastyczność i dotyczy to dziś już wszystkich operatorów. W PGE Dystrybucja szukamy takich rozwiązań, które w niedalekiej przyszłości pozwolą nam na szybkie bilansowanie nadwyżek energii, aby zapewnić bezpieczeństwo elektroenergetyczne naszych odbiorców.

