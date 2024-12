Jak wygląda sytuacja unijnych MŚP na zagranicznych rynkach?

Jak to się ma do skali zagranicznej sprzedaży i importu ze strony dużych przedsiębiorstw? Eurostat podaje, że w 2022 r. (to najświeższe dostępne dane) w handlu wewnątrzunijnym (na jednolitym rynku europejskim) duzi importerzy stanowili 1,2 proc. liczby przedsiębiorstw importujących, odpowiadając jednocześnie za ponad połowę wartości importu, a dokładnie za jego 50,6 proc.

Jednocześnie duzi eksporterzy stanowili 2,2 proc. liczby firm eksportujących, generując niemal 60 proc. wartości eksportu (58,9 proc.). Z kolei w handlu pozaunijnym z tzw. krajami trzecimi w 2022 r. duzi importerzy stanowili 3,0 proc. liczby przedsiębiorstw, odpowiadając jednocześnie za 57,3 proc. wartości importu. Duzi eksporterzy stanowili też 3,8 proc. liczby firm sprzedających poza UE, odpowiadając za 69,7 proc. wartości eksportu. To garść danych umożliwiających porównanie odsetka wartości eksportu i odsetka podmiotów sprzedających za granicę ze względu na wielkość przedsiębiorstwa. Działania unijnych decydentów nakierowane są oczywiście na wsparcie sektora MŚP. Aktualnie zamysłem Komisji Europejskiej, a podkreśla to sama jej przewodnicząca Ursula von der Leyen, jest zwiększenie wolumenu eksportu z unijnego sektora MŚP i zachęcenie jak największej liczby małych i średnich przedsiębiorców do sprzedaży poza Unię.

Podpowiedzi dla MŚP

O tym gdzie, jak i czym mogą konkurować małe i średnie firmy z UE dyskutowano w Budapeszcie podczas dorocznego europejskiego Zgromadzenia MŚP (ang. SME Assembly) organizowanego przez Komisję Europejską i państwo członkowskie UE sprawujące w danym półroczu prezydencję w Radzie UE (aktualnie do końca br. są to Węgry). Zagadnieniom związanym z eksportem MŚP poświęcono sesję pt. „Wzrost przez eksport: Nowe narzędzia w handlu międzynarodowym”. Co zatem radzą europejscy eksperci?

- Eksport to sposób na wzrost, skalowanie MŚP, ale też nowe miejsce pracy – mówiła w stolicy Węgier Anne Lanigan, prezes Trade Promotion Europe i jednocześnie prezes Enterprise Ireland. – Jednak większość małych i średnich unijnych firm nie eksportuje, a sprzedaje jedynie na swym rynku krajowym. Instrumenty wsparcia eksportu są nastawione głównie na duże firmy, które do tego mocno lobbują za swymi interesami. Tym bardziej nie można tworzyć barier dla MŚP w sprzedaży zagranicznej – analizowała Lanigan.