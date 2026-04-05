Znany producent okularów ogłosił upadłość

Ferdinand Menrad działał w segmencie okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych, obsługując takie marki jak Joop, Ted Baker, Scotch & Soda czy Hackett.

Firma ogłosiła niewypłacalność w kwietniu 2025 r. Już dwa miesiące później zamknięto główną siedzibę i całkowicie zaprzestano działalności – informuje WP Finanse.

Majątek sprzedany, część pracowników dostała wsparcie

Jeszcze przed upadłością firma zatrudniała około 250 osób na całym świecie. Po rozpoczęciu postępowania upadłościowego sprzedano majątek spółki oraz prawa do obsługiwanych marek. Część działalności przejęła duńska Design Eyewear Group. W wyniku likwidacji aktywów zebrano blisko milion euro. Środki te trafiły do byłych pracowników. Syndyk Florian Zistler poinformował, że wypłacono maksymalne możliwe świadczenia w ramach planu socjalnego. Realne wsparcie otrzymało około 100 osób z głównej siedziby firmy.

Przypadek Menrada nie jest odosobniony. Jak wynika z danych Falkensteg, w 2025 r. w Niemczech niewypłacalność ogłosiło 471 dużych firm, czyli o około 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Wiele przedsiębiorstw wciąż mierzy się z silną presją ekonomiczną, a sytuacja w najbliższym czasie może się jeszcze pogorszyć.