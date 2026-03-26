Historia Søstrene Grene sięga 1973 r. Pierwszy stacjonarny sklep został założony przez małżeństwo Inger Grene i Knud Cresten Vaupell Olsen w duńskim mieście Aarhus. Obecnie właścicielami firmy jest drugie pokolenie rodziny, które prowadzi ponad 300 sklepów w 17 krajach Europy oraz sklepy internetowe na 16 rynkach. Polska będzie 17. rynkiem, na którym marka udostępni e-commerce. W najbliższym czasie zamierza również wejść na rynek włoski.

Sprzedaż online ruszy 30 marca

Start sprzedaży online będzie pierwszym etapem rozwoju Søstrene Grene na polskim rynku. Kolejnym ma być otwarcie pierwszego sklepu stacjonarnego w Polsce, które planowane jest jeszcze przed latem tego roku w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie. Dokładny termin nie został jeszcze ogłoszony. Po otwarciu sklepu stacjonarnego klienci będą mogli między innymi zwracać tam produkty zakupione online.

Wraz ze sklepem internetowym ruszy także aplikacja Søstrene Grene. Oprócz możliwości zakupów klienci będą mogli zainspirować się ponad 300 projektami DIY oraz pomysłami na aranżację wnętrz i organizację przyjęć.

Jakie produkty można znaleźć w ofercie duńskiej marki?

Zamówienia internetowe będą trafiać bezpośrednio do klientów w całym kraju. Marka ma w swojej ofercie estetyczne i przystępne cenowo produkty do codziennego użytku, wpisujące się w duńską filozofię hygge. Filozofia ta zachęca do celebrowania drobnych przyjemności oraz szukania radości w codzienności i wspólnym czasie z bliskimi. Polega również na tworzeniu ciepłej, bezpiecznej i przytulnej atmosfery w domu, niezależnie od pogody za oknem. Z tego względu w ofercie marki można znaleźć wiele produktów związanych z organizowaniem rodzinnych uroczystości oraz świąt. Asortyment obejmuje również produkty w skandynawskim stylu, w tym wyposażenie wnętrz, meble, artykuły kreatywne, zabawki i dekoracje.

Firma prowadzi też działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Søstrene Grene wycofał z oferty produkty jednorazowego użytku i stawia na materiały nadające się do ponownego wykorzystania oraz bardziej ekologiczne rozwiązania logistyczne.