Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego

Łukasz Goliszewski, prezes zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT), zauważył, że w zestawieniu z niezwykle dynamicznym 2022 rokiem i zawirowaniach związanych z koniecznością reakcji na wydarzenia za naszą wschodnią granicą, ubiegły rok, już bardziej zwyczajny, był dla IRGiT stosunkowo „nudny”. – W 2023 roku rozliczyliśmy transakcje giełdowe o wartości przeszło 200 mld zł. Jaki będzie ten rok? Dość podobny do ubiegłego. W takim sensie, że patrząc z perspektywy 2021 i 2022 roku i ogromnych wtedy zawirowań na rynku, bieżący rok był podobnie spokojny jak ubiegły. Ceny energii od tamtych wydarzeń spadły, więc wolumeny w tym roku będą niższe. Jednocześnie, my jako Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wypełnialiśmy naszą misję i nasze zadania, czyli między innymi mamy także swój wkład w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, przede wszystkim od strony finansowej. Dbamy o to, żeby dziesiątki miliardów złotych co roku bezpiecznie przepływały między spółkami, które uczestniczą w rynku. Dbamy o to, żeby to się działo w sposób efektywny, optymalny kosztowo, żeby spółki mogły poświęcić jak najwięcej środków na transformację energetyczną. Razem z giełdą rozwijaliśmy także rynki międzynarodowe, przede wszystkim po stronie rozliczeń; chodzi o instrumenty 15-minutowe czy dalszą integrację na poziomie rynków – podkreślił Łukasz Goliszewski.

Nowe instrumenty

W tym roku w działalności IRGiT pojawiły się także nowe obszary.

– Nowością na rynku giełdowym są transakcje po cenach ujemnych i transakcje po cenach zerowych. Jest to dla nas coś nowego do zorganizowania w procedurach i procesach. To bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ jest to mechanizm, w którym prąd przepływa, a z tego tytułu nie ma żadnej płatności na poziomie systemu. Staraliśmy się także pamiętać o tym, że czasy trudne, kryzysowe kiedyś mogą powrócić. W związku z tym organizowaliśmy testy warunków skrajnych, testy niewypłacalności. Czyli próbowaliśmy razem z rynkiem symulować czarne scenariusze i przygotowywać się do nich wewnętrznie, a także przygotowywać na to naszych członków – opowiadał prezes zarządu IRGiT.

Potrzebna stabilna podstawa systemu

W debacie przewijał się wątek konieczności zapewnienia stabilności systemu wobec pogodozależności OZE. Przypominano, że gaz został zaakceptowany przez UE jako paliwo przejściowe przy odchodzeniu od paliw kopalnych. Zdaniem prezesa Hinca będzie to paliwo „permanentnie przejściowe”, ponieważ musimy już dziś znaleźć sposób na stabilizację systemu elektroenergetycznego”.

– Zgadzam się, że w perspektywie 10, 15 czy 20 lat musimy znaleźć rozwiązanie, jak mamy dostarczyć do systemu nie wolumen energii, a moc. Uważam, że gaz ziemny ma swoje miejsce w gospodarce, a dla energetyki jest produktem idealnym. Dzięki zrealizowanym przez spółkę inwestycjom dysponujemy dużymi mocami, które możemy szybko uruchomić, aby wesprzeć wytwarzanie energii w okresach szczytowych poborów, których nie można uzupełnić z produkcji OZE. Moim zdaniem gaz długo będzie spełniał rolę paliwa służebnego w energetyce, dlatego widzę potrzebę budowania jednostek wytwarzających energię z gazu, aby stabilizować system elektroenergetyczny. Do czasu pozyskania energii z atomu rola gazu ziemnego i biogazu będzie kluczowa w elektroenergetyce. A rozbudowa źródeł gazowych pozwoli także na rozwój OZE, bo będzie więcej mocy mogącej stabilizować system w dni z pogodą niesprzyjającą produkcji energii ze źródeł odnawialnych – podkreślił prezes zarządu spółki GAZ-SYSTEM.