Grupa SECO/WARWICK to dziś spółki zlokalizowane na trzech kontynentach w pięciu krajach. To ponad 4000 wdrożonych rozwiązań w pięciu technologiach produktowych. To także ponad 850 pracowników, dwa centra R&D (w Polsce i Stanach Zjednoczonych) i klienci z ponad 70 krajów na całym świecie. SECO/WARWICK jest globalnym liderem technologii obróbki cieplnej i metalurgii, dla którego rok 2023 był czasem dużych inwestycji, które przełożą się na zwiększanie zysków i rentowności w kolejnych latach.

„Podsumowaliśmy pierwsze trzy kwartały 2023 roku i notujemy wysoką aktywność klientów w branży metalurgii tytanu, a także narzędziowej, motoryzacyjnej i lotniczej. Sprzyja nam dobra sytuacja w USA - korzystny wpływ m.in. reshoringu, trendu „made in USA”. W Indiach przygotowaliśmy się do rozwoju działalności montażowej, a spółka chińska rozszerzyła swoją ofertę o nowe linie produktowe. Co ważne, wdrożyliśmy nową strategię dla Grupy, która pozwoli na osiągnięcie, do roku 2026, dwukrotnie wyższej dynamiki wzrostu sprzedaży niż w scenariuszu „organicznym”. Dzięki inicjatywom strategicznym możliwe będzie osiągnięcie wzrostu przychodów o ok. 360 mln PLN w porównaniu z rokiem 2022, w tym ok. 180 mln PLN dodatkowych przychodów wobec scenariusza rozwoju „business as it is” - CAGR 2022-2026 przychodów w scenariuszu strategicznym +12,1%. To optymistyczne, ale jednocześnie bardzo realne założenia” – podsumował Sławomir Woźniak, Prezes Grupy SECO/WARWICK.

SECO/WARWICK liderem technologii próżniowych

SECO/WARWICK w 2023 roku sprzedało bardzo dużo rozwiązań próżniowych. Piece Vector od lat stanowią filar portfolio SECO/WARWICK. To produkt, który jest sprawdzony, innowacyjny i niezawodny. Vectory pracują w 70 krajach dla wszystkich kluczowych branż przemysłowych.

„To nasz flagowy produkt. Zgodnie ze strategią Grupy, w okresie 2022-2026, przewidujemy, co najmniej dwucyfrowy wzrost przychodów w każdym segmencie. Produktem zyskującym na znaczeniu jest rozwiązanie VAB, tj. piece do lutowania aluminium w próżni. Technologia ta jest atrakcyjna z uwagi na swą przyjazność środowisku i czystość procesu oraz niezawodność i powtarzalność rezultatów połączeń lutowanych, w szerokiej gamie urządzeń dopasowanych do oczekiwań i wymagań klientów” – skomentował Maciej Korecki, Wiceprezes Segmentu Próżni Grupy SECO/WARWICK.

Rozwój produkcji – inwestycje SECO/WARWICK

Grupa SECO/WARWICK utrzymuje pozycję jednego z liderów branży urządzeń do obróbki cieplnej metali. Jej rozwiązania zostały w 2023 roku wybrane m.in. przez Siemens, Marle, Skana, Assan Alüminyum czy PWR Australia. Nie są to wszyscy ubiegłoroczni klienci Grupy. Wielu z nich to klienci powracający, klienci światowych marek, którzy z uwagi na konkurencję czy delikatność biznesu lub branży musi pozostać dla rynku anonimowa. To co ważne, to SECO/WARWICK dostarczyło piece na pięć kontynentów, często realizując dostawy złożone, tj. realizowane w dwóch lub trzech lokalizacjach produkcyjnych Grupy i co więcej, dostarczane w różne lokalizacje tego samego klienta. Jest to wyzwanie logistyczne oraz organizacyjne, które pokazuje jak wielką siłę ma Grupa.

„Ten rok był dla nas kluczowy ze względu na zwiększenie możliwości produkcyjnych. Postawiliśmy na rozwój, który zapewni nam w następnych latach swobodę produkcyjną. Będziemy mogli realizować szybciej i wydajniej zamówienia z całego świata. Obecnie mamy w Europie hale produkcyjne o powierzchni 12 000 m2. W Azji przestrzeń produkcyjną powiększyliśmy do 13 500 m2, podobnie w Stanach Zjednoczonych - do 13 500 m2. Sumując, nasze zakłady produkcyjne to dziś hale o łącznej wielkości 39 tys. m2, dokładnie tyle ile zajmuje 5 piłkarskich, pełnowymiarowych boisk. Skutki tych inwestycji były już widoczne w ubiegłym roku. Zwiększyliśmy produkcję o 15 proc. i w mojej ocenie jest to dopiero początek. Mamy gotowość do realizacji większej liczby zamówień i co niezwykle ważne, jesteśmy również bardzo dobrze przygotowani logistycznie do ich obsługi” – doprecyzował Prezes S. Woźniak.

W strategii na lata 2023-2026 Grupa SECO/WARWICK zakłada inwestycje na poziomie 110 mln zł, z czego ponad połowa zostanie przeznaczona na inwestycje strategiczne związane z rozwojem technologii i doposażeniem mocy produkcyjno-montażowych.

Rozwój SECO/WARWICK w Azji

Ubiegły rok był także bardzo istotny z punktu widzenia spółek należących do Grupy SECO/WARWICK w Azji. Chiński oddział otworzył kolejną halę produkcyjna w Obszarze Rozwoju Gospodarczego Xiqing (XEDA) w Tianjin. Spółka specjalizuje się w produkcji linii CAB, pieców próżniowych i rozwiązań metalurgii próżniowej.

„Obecnie możemy produkować rocznie 20 linii CAB, 5 pieców próżniowych VAC oraz 2-3 piece VME. Oba nasze zakłady produkcyjne mają 10 000 m2, a zatem podwoiliśmy nasza powierzchnię. Systematycznie zwiększamy także zatrudnienie, aby sprostać wyzwaniom produkcyjnym” – powiedział Yedong Liu, Dyrektor Zarządzający SECO/WARWICK Chiny.

Dynamiczny rozwój zanotowała również spółka indyjska. Jeszcze w tym roku rozpocznie produkcję linii ciągłych do lutowania aluminium. Docelowo SECO/WARWICK w Indiach będzie także producentem rozwiązań próżniowych realizując zapotrzebowanie na te urządzenia w tej części świata.

„Ten rok był dla nas przełomowy, jeśli chodzi o rynek hinduski, ponieważ rozpoczynamy produkcję w Indiach. Już w tym roku pierwsze linie CAB zjadą z hinduskiej taśmy i trafią do nowych odbiorców, a świat za chwilę dowie się o nowych, strategicznych kontraktach” – mówi Binoy Koshy, Dyrektor Zarządzający SECO/WARWICK Indie.

Na całym świecie w związku z rosnącą produkcją pojazdów elektrycznych zwiększa się zapotrzebowanie na chłodnice akumulatorów. SECO/WARWICK, będący liderem w dziedzinie produkcji linii CAB, doskonale współpracuje z branżą motoryzacyjną dostarczając rozwiązania, które pomagają rozwijać technologię produkcji pojazdów elektrycznych. Dzięki temu, w sposób pośredni, wpisuje się w trend i obowiązek, jakim jest dbałość o ograniczenie emisji spalin i środowisko naturalne.

„Jesteśmy jednym z czołowych producentów linii przeznaczonych do lutowania wymienników ciepła. To dzięki naszym piecom powstają chłodnice samochodów osobowych, dostawczych, maszyn rolniczych czy agregatów prądotwórczych, które wykorzystują czołowe koncerny motoryzacyjne. O niesłabnącej popularności technologii mówi też fakt, iż produkt dla tego segmentu, doczekał się własnej marki – EV/CAB, pod którą sygnujemy rozwiązania dedykowane pojazdom elektrycznym – precyzuje Piotr Skarbiński, Wiceprezes Segmentu Produktów Aluminium i CAB w Grupie SECO/WARWICK.

Wielkie marki wśród klientów SECO/WARWICK

W 2023 roku SECO/WARWICK pracował dla globalnych marek, uznanych producentów.

W Europie SECO/WARWICK dostarczył producentowi noży- Yalman Knives – piec próżniowy Vector®. Z kolei SECO/WARWICK USA podpisał w 2023 roku kontrakt na dostawę generatora atmosfery egzotermicznej Exogas™ do Skana Aluminium Company w stanie Wisconsin. Dla koncernu PWR Advanced Cooling Technology Grupa dostarczy dwa Uniwersalne Piece Komorowe CAB (Universal Batch CAB furnace) oraz linię ciągłą CAB. Urządzenia będą przeznaczone do lutowania aluminiowych wymienników ciepła. Trzy zamówione rozwiązania trafią na dwa kontynenty – do Australii i oddziału PWR w Ameryce Północnej – jednego klienta.

ASSAN ALÜMINYUM, jeden z wiodących światowych producentów aluminiowych wyrobów wytwarzanych metodą odlewania ciągłego, zamówił w 2023 roku 4 kolejne piece do wyżarzania blach aluminiowych w zwojach, które są wyposażone w jeszcze bardziej wydajny system Vortex® 2.0.

To tylko niektóre z ubiegłorocznych realizacji. W 2023 spółki należące do Grupy SECO/WARWICK wyprodukowały o 15 procent więcej rozwiązań niż w roku poprzednim. To efekt inwestycji w produkcję. Dotychczas Grupa dysponowała 21 tys. m2 w halach produkcyjnych, a dzięki inwestycjom w Chinach, Indiach oraz Stanach Zjednoczonych liczba ta zwiększyła się do ponad 39 tys. m2.

Ekologia spod szyldu SECO

W 2023 roku SECO/WARWICK podpisał finalną umowę z GreenIron H2 AB na dostawę serii pieców do przetwarzania metali z odpadów poprodukcyjnych bez użycia paliw kopalnych. Najbardziej unikatowy projekt w zakresie zielonych technologii związanych z recyklingiem metali wchodzi w decydującą fazę. Urządzenia SECO/WARWICK mogą w przyszłości zmienić oblicze branży przetwórstwa metali.

SECO/WARWICK wspiera rozwiązania ekologiczne, które sprawiają, że przemysł ciężki jest przyjazny środowisku. Urządzenia, które powstaną we współpracy z GreenIron, dotychczas nie były dostępne na rynku i potencjalnie mogą stanowić nową linię pieców. Ich ogromną wartością jest fakt przyczyniania się do redukcji dwutlenku węgla, a także znacznego ograniczania kosztów recyklingu pozostałości i odpadów poprodukcyjnych.

„Stawiamy na zielony kolor, na mądre, ekologiczne innowacje, które nie tylko chronią planetę, ale także pozwalają osiągać lepszą wydajność. Współpraca z GreenIron jest dla nas naturalną drogą rozwoju tej idei. Mamy nadzieję, że nowa linia pieców w przyszłości zostanie nowym, samodzielnym segmentem. Potencjał wykorzystania tych urządzeń jest ogromny: piece redukcyjne będą dostępne dla branż, które wykorzystują w procesach produkcji żelazo i inne metale – w tym dla górnictwa, metalurgii, odlewni czy przemysłu przetwórstwa metali” – uzupełnia S. Woźniak.

Bez wątpienia 2023 rok był dla całej Grupy SECO/WARWICK owocny. Inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych, innowacyjne projekty związane z ekologią oraz nowa strategia biznesowa to trzy najważniejsze zdarzenia ubiegłego roku. Grupa SECO/WARWICK optymistycznie patrzy w przyszłość i jest gotowa na wyzwania nadchodzącego roku 2024.

Materiał Promocyjny