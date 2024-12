Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom

Jakie kierunki zmian?

W przypadku technologii pytanie dzisiaj tak naprawdę brzmi nie „czy” będzie ona wykorzystywana, tylko w jakich obszarach i jakie będą kierunki zmian w sektorze bankowym?

– Banki podążają w różnych kierunkach. Jest to związane z ich strategiami cyfrowymi – wskazywała Monika Kania, chief revenue officer w firmie GFT Poland. – Dzisiaj, mówiąc o technologii, można mówić przez pryzmat modeli biznesowych banków, ale też strategii w obszarze baz danych, cyberbezpieczeństwa, lekkości funkcjonowania systemów czy też modernizacji systemów centralnych – wyliczała Kania. Wskazywała także, że z zaciekawieniem przygląda się inicjatywom i planom ogłoszonym przez PKO BP.

– Ogłoszona strategia PKO BP jest o tyle ciekawa, że bank zaczyna myśleć jak start-up czy też fintech. Wiele banków idzie w kierunku platformizacji, czyli budowania coraz większej gamy usług w ramach własnej infrastruktury. Obecnie 23 mln osób korzysta z bankowości mobilnej. Banki myślą o tym, gdzie są użytkownicy i jak zdobyć na ich temat więcej informacji. Idziemy przez to coraz bardziej w kierunku wykorzystywania danych o użytkownikach. Banki myślą też o tym, w jaki sposób na nich zarabiać. Wprowadzanie kolejnych usług w ramach platformy niekoniecznie przyciągnie klientów. To zaś powoduje, że banki zaczynają konkurować ze sobą modelami platformowymi. Chodzi więc o zbudowanie takiej propozycji, która pozwoli coraz bardziej personalizować ofertę, coraz lepiej rozumieć użytkownika – mówiła Kania. Podkreślała także, że cały czas jest jeszcze duża grupa klientów, którzy nie korzystają z usług cyfrowych proponowanych przez banki. – To też jest potencjał, co do którego nie ma na razie pomysłu, jak go uwolnić. Na pewno dzisiaj potrzebujemy usług finansowych, pytanie czy faktycznie potrzebujemy banku w rozumieniu placówki bankowej. W 2012 r. było 12 tys. oddziałów. Teraz jest ich około 8,5 tys. Oczywiście ta zmiana to efekt optymalizacji operacyjnej, ale też może i innego podejścia do użytkownika – mówiła Kania.

O zmieniającym się rynku usług finansowych mówił także Adamowicz. Zwracał on uwagę, że dzisiaj nie ogranicza się on już do samych banków.

– Potrzebujemy banków, ale czy faktycznie takich banków, jakie obecnie mamy? Może potrzebujemy czegoś innego. Nasz rynek się rozszerza. Mówimy oczywiście o konkurencji między bankami, ale rynek to dzisiaj nie tylko banki. Każda firma mająca dostęp do dużej ilości danych na temat klientów próbuje oferować usługi bankowe. Przykładem może być rynek pożyczek niskokwotowych, gdzie banki oddają pole. Jest wiele firm, które będą skupiały się na swoich niszach i będą to robiły lepiej od sektora bankowego. To oczywiście nic złego. Nie wszędzie trzeba przecież wygrywać – mówił Adamowicz.

Młodość ma swoje potrzeby

Zmiany wydają się być nieuniknione, biorąc pod uwagę fakt, że na rynek wchodzi młodsze pokolenie, dla którego technologia i korzystanie z usług big techów jest czymś naturalnym.