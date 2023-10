Rok 2023 będzie najgorętszym rokiem w historii pomiarów? Wrzesień był rekordowy

Według stanu na dziś średnia globalna temperatura 2023 roku przekracza średnią o 0,52 stopnia Celsjusza - podaje europejska służba.



Ponadto, z danych C3S wynika, że globalna temperatura między styczniem a wrześniem była o 1,4 stopnia Celsjusza wyższa od średniej z epoki przedindustrialnej (z lat 1850-1900) - podaje C3S. Wzrost globalnej średniej temperatury to efekt zmian klimatycznych, które są źródłem nowych rekordów jeśli chodzi o wysokość temperatur.



Rekordowo gorący wrzesień - tak ciepłego nie było od dekad

Wrzesień był najgorętszym wrześniem w historii pomiarów - średnia temperatura była wyższa od średniej dla września w latach 1991-2020 o 0,93 stopnia Celsjusza. Tak ciepłego września nie notowano od 1940 roku (do tego roku sięgają dane w bazie danych ERA5).



Naukowcy uważają, że nietypowo wysoka temperatura września to efekt połączenia skutków globalnego ocieplenia i zjawiska pogodowego zwanego jako El Nino, które doprowadza do wzrostu temperatury powierzchni wody we wschodniej i środkowej części Pacyfiku.