Czy egzamin ósmoklasisty powinien być zniesiony?

Zdania co do sensowności tego egzaminu są podzielone. Z jednej strony zastępuje on dawny egzamin do szkoły średniej a uczniowie piszą go w przyjaźniejszych warunkach. Z drugiej coraz częściej słychać głosy o tym, że powinien zostać zniesiony. Na początku roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty przedstawiło szereg rekomendacji skierowanych do nowego kierownictwa resortu oświaty. Wśród nich pojawił się także postulat likwidacji tego egzaminu.

Pomysł ten poparł m.in. znany pedagog prof. Marek Konopczyński, który w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” mówił tak: – Popieram likwidację egzaminu ósmoklasisty. Zamiast tego, na wzór fiński, na koniec szkoły podstawowej mógłby być przeprowadzany test kompetencji – tłumaczył naukowiec. I dodawał, że „egzamin w obecnej formie nie jest nikomu do niczego potrzebny”.

W czym problem? Otóż, cała nauka w szkole w klasach starszych koncentruje się nie tyle na zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy, ile na nauce pod egzamin. Bo sukces w nim to nie tylko wiedza, ale także umiejętność posługiwania się tzw. kluczem.

Poza tym, by zmaksymalizować szanse dzieci na egzaminie, często rodzice starają się, by dziecko otrzymało z poradni pedagogiczno-psychologicznej zaświadczenie o dysgrafii, dysleksji czy dyskalkulii, dzięki czemu uczeń będzie miał wydłużony czas na napisanie egzaminu, może go pisać na komputerze czy może być oceniany według korzystniejszych zasad.

Jest to też jedyny egzamin, którego nie można poprawić. To oznacza, że jeśli komuś nie pójdzie (z różnych powodów, np. złego samopoczucia), zły wynik może decydować o późniejszej przyszłości dziecka, bo zamknie mu drzwi do wymarzonej szkoły.