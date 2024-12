Spór o religię w szkołach się zaognia. Prawnicy: Kościół ma związane ręce

Zakończone w ubiegłym tygodniu konsultacje publiczne w sprawie ograniczenia lekcji religii i etyki do jednej godziny w tygodniu zakończyły się fiaskiem: ani niezgadzający się na redukcję liczby zajęć Kościół, ani widzące taką potrzebę Ministerstwo Edukacji nie chcą ustąpić nawet o krok. Episkopat zapowiedział już podjęcie „kroków prawnych”, jednak nie doprecyzował, co oznacza ta zapowiedź. W odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej” Konferencja Episkopatu Polski informuje jedynie, że „dalsze kroki” będą uzależnione od działań MEN.

Episkopat sam jednak przyznaje, że resort doskonale zna już wielokrotnie przedstawiane stanowisko Kościoła, prezentowane ostatnio podczas posiedzenia komisji wspólnej rządu i KEP. Węzła gordyjskiego nie rozwiązał również wyrok nieuznawanego przez rząd Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający, że wydane w sprawie zmian znowelizowane ministerialne rozporządzenie jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

O co toczy się spór

Rozporządzenie ws. lekcji religii niezgodne z konstytucją. Wyrok TK

Znowelizowane rozporządzenie ministra edukacji ws. organizacji lekcji religii w szkołach i przedszkolach, które zakwestionował TK, umożliwia prowadzenie ich w grupach dzieci z różnych klas lub oddziałów. Zajęcia w zmienionym trybie i „okrojonej” do jednej godziny wersji będą odbywać się od 1 września przyszłego roku, przed lub po innych zajęciach. Ministerstwo Edukacji jest zdania, że to nie państwo powinno zapewniać Kościołowi wiernych i że nie ma on prawa weta w kwestii rządowych rozporządzeń.