Reuters powołuje się przy tym na źródło posiadające bezpośrednią wiedzę o treści porozumienia, którego jak dotąd nie ujawniono.

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Wcześniej Donald Trump zaprzeczał, jakoby to USA miały zapłacić Iranowi 300 miliardów dolarów (pomylił przy tym rząd wielkości – napisał o 300 milionach).

Jak pisze Reuters prywatny fundusz ma być zachętą zarówno dla Iranu, jak i dla USA, by zawrzeć ostateczne porozumienie. Po podpisaniu wstępnego porozumienia Waszyngton i Teheran rozpoczną 60-dniowe negocjacje, w czasie których będą omawiać najbardziej sporne kwestie – w tym przede wszystkim przyszłość irańskiego programu nuklearnego.

Wiadomo, że wejście w życie wstępnego porozumienia między USA a Iranem ma oznaczać wstrzymanie wszystkich działań militarnych na Bliskim Wschodzie (w tym działań podejmowanych przez Izrael przeciwko Hezbollahowi w Iranie), odblokowanie cieśniny Ormuz przez Iran i zniesienie blokady irańskich portów przez USA.

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