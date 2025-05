Najbliższy szczyt NATO odbędzie się w Hadze w dniach 24–25 czerwca.

Marco Rubio o pokoju na Ukrainie: Nie będzie przełomu bez spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem

Rubio wypowiedział się też w kontekście rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą. Zgodził się z czwartkową wypowiedzią prezydenta USA Donalda Trumpa, że do przełomu w sprawie pokoju na Ukrainie może dojść jedynie w sytuacji, w której dojdzie do spotkania przywódców USA i Rosji. – Sądzę, że to jedyny sposób na pokój w tym momencie, biorąc pod uwagę wszystko, co widzieliśmy w ostatnich kilku tygodniach. Były rozmowy, negocjacje, podróże i spotkania. Ale na końcu, sądzę, że doszliśmy do słusznego wniosku, jak prezydent, że jedynym sposobem, aby do tego (pokoju – red.) doszło – jeśli może do niego dojść – jest bezpośrednie spotkanie prezydenta (Donalda Trumpa) z Władimirem Putinem – ocenił szef dyplomacji USA.

– Nie znam jeszcze daty i miejsca, ale to naprawdę jedyna szansa w tym momencie. Sądzę, że jest mnóstwo państw, które po cichu podzielają tę ocenę – dodał. O wojnie Rosji z Ukrainą mówił, że „trwa zbyt długo” i że trzeba będzie wydać miliardy dolarów, by usunąć jej skutki.

16 maja w Stambule rozpocząć się mają pierwsze od marca 2022 roku bezpośrednie rozmowy między Rosją a Ukrainą w sprawie zakończenia trwającej od ponad trzech lat wojny. W czwartek do Stambułu przyleciał prezydent Wołodymyr Zełenski, który wcześniej zaproponował Władimirowi Putinowi spotkanie w Turcji. Putin nie przyleciał jednak do Turcji, a Donald Trump, pytany o rosyjsko-ukraińskie rozmowy na pokładzie Air Force One stwierdził, iż przełom w nich będzie możliwy tylko wtedy, gdy dojdzie do jego bezpośredniego spotkania z Putinem.