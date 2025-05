Po 3 proc. respondentów uważa, że określenie „uczciwość” najbardziej pasuje do Marka Jakubiaka i Joanny Senyszyn. Po 1 proc. wskazało Artura Bartoszewicza i Marka Wocha. Żaden respondent nie wskazał Macieja Maciaka.

15 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „Nie wiem/trudno powiedzieć”. 2 proc. respondentów odmówiło odpowiedzi.



Badanie wykonane przez Opinia24 14-15 maja za pomocą wywiadów telefonicznych CATI na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.

Sondaż: Ilu wyborców głosuje na Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, ale nie przypisuje im uczciwości?

Jeśli zestawimy ten sondaż z sondażem poparcia dla poszczególnych kandydatów przygotowanym przez ośrodek Opinia24 dla TVN i TVN24 widać, że odsetek głosujących na Rafała Trzaskowskiego jest o 12 punktów procentowych wyższy niż odsetek tych, którzy uważają, że jest on politykiem, do którego najbardziej pasuje określenie „uczciwość”. W przypadku Karola Nawrockiego różnica ta wynosi 9 punktów procentowych. Z kolei np. Grzegorzowi Braunowi uczciwość przypisuje więcej wyborców (o trzy punkty procentowe) niż wynosi poparcie dla niego. Podobnie jest z Krzysztofem Stanowskim (poparcie 2 proc., a słowo uczciwość najlepiej pasuje do niego według 6 proc. badanych).