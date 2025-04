– Porozumieliśmy się ws. metali ziem rzadkich. Wszystko było gotowe. A teraz słyszę od was – nie rozmawiałem z nimi (Ukraińcami) jeszcze – ale słyszę od was, że teraz mówią: „Podpiszemy tę umowę tylko, jeśli wejdziemy do NATO albo stanie się coś, co będzie miało podobny skutek”. Po pierwsze, nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Po drugie, na długo przed Putinem usłyszeli, że nie będą w NATO – oświadczył Trump.

– To (ambicje Ukrainy, by wejść do NATO – red.) był prawdopodobnie powód, dla którego wojna się zaczęła – stwierdził też amerykański prezydent.

Donald Trump o skazaniu Marine Le Pen: Bardzo wielka sprawa

Trump w czasie spotkania z dziennikarzami w Białym Domu zapewnił też, że nie sprawdza możliwości swojego ubiegania się o trzecią kadencję na stanowisku prezydenta USA. – Jest cała historia o ubieganiu się o trzecią kadencję. Nigdy tego nie sprawdzałem. Mówią, że jest sposób, by to zrobić, ale (...) ja nigdy tego nie sprawdzałem – stwierdził Trump.

Na pytanie, co sądzi o rywalizacji o trzecią kadencję na stanowisku prezydenta z Barackiem Obamą, gdyby obu na to pozwolono, Trump stwierdził, że podoba mu się taki pomysł. Mówił też, że ludzie proszą go, aby walczył o trzecią kadencję.

Temat walki o trzecią kadencję w Białym Domu wywołał sam Trump, który w niedzielnym wywiadzie dla NBC mówił, że „są sposoby”, by ubiegać się o trzecią kadencję, mimo 22. poprawki do konstytucji USA, która ogranicza liczbę prezydenckich kadencji do dwóch.